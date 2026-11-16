Panamá consigue su boleto al Final Four y la Copa Oro 2027

La Liga de Naciones de Concacaf 2026/27 continuó el domingo con la actividad de la Liga A, en la que Panamá consiguió una victoria 2-0 sobre Curazao en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá, Panamá, en el partido de vuelta de su serie de Cuartos de Final.

Con el resultado 2-0 de esta noche, Panamá ganó la serie en el marcador global después de un empate sin goles en el partido de ida, avanzando a las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/27 y asegurando también su clasificación a la Copa Oro de Concacaf 2027.

Carlos Harvey, de Panamá, estuvo cerca de abrir el marcador al 38’, pero su cabezazo tras un tiro de esquina fue detenido por el guardameta de Curazao, Eloy Room, antes de que su segundo intento fuera despejado por el defensor Jurich Carolina.

Los locales abrieron el marcador al borde del descanso, al 45’, cuando Jiovanny Ramos envió un balón largo al espacio para Amir Murillo por el sector derecho, desde donde realizó un preciso centro para que José Fajardo conectara un cabezazo desde el centro del área.

Panamá amplió su ventaja al inicio de la segunda mitad, cuando Fajardo completó su doblete al 51’. El delantero aprovechó un espacio en un contraataque, avanzó y envió el balón al fondo de la red con una precisa definición desde un ángulo cerrado por el sector izquierdo del área. Cristian Martínez proporcionó la asistencia con un pase que rompió las líneas defensivas.

(Prensa Concacaf)