Fresas, arándanos, moras, frambuesas y grosellas no solo son destacables por su apariencia y gusto. Estas frutas contienen nutrientes y compuestos naturales que han llamado la atención del ámbito científico debido a su posible conexión con la prevención de diversas enfermedades.

Su valor nutricional las transforma en una opción atractiva para quienes desean mantener una dieta equilibrada. Poseen un gran contenido de agua, son bajas en calorías y ofrecen vitaminas, minerales y fibra. Cada tipo brinda beneficios específicos: las fresas son renombradas por su cantidad de vitamina C, en tanto que las frambuesas y las moras poseen fibra que ayuda a la digestión, genera sensación de saciedad y contribuye a equilibrar la microbiota intestinal.

Uno de sus componentes más analizados son los polifenoles, especialmente las antocianinas. Estos pigmentos naturales proporcionan los colores rojizos, morados y azulados que se observan en algunas frutas y ofrecen propiedades antioxidantes. Además, están involucrados en procesos vinculados a la inflamación y el funcionamiento del metabolismo.

¿Cómo están asociados con la salud del corazón?

Los estudios sobre estos alimentos han arrojado hallazgos interesantes para el cuidado cardiovascular. Una revisión sistemática publicada en junio de 2026 determinó que las personas que consumen regularmente estos compuestos presentan un menor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades en comparación con aquellos que las ingieren en menor cantidad.

Entre los hallazgos se observaron reducciones del 26% en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, 18% en infartos, 11% en diabetes tipo 2, 9% en mortalidad por causas cardíacas y 8% en hipertensión.

Los ensayos clínicos también mostraron mejoras en la función del endotelio, el tejido que reviste el interior de los vasos sanguíneos. Sin embargo, no hallaron resultados consistentes en otros parámetros como el colesterol, la presión arterial y los niveles de glucosa.

El arándano rojo y su relación con infecciones urinarias

Otra propiedad que ha sido explorada está vinculada a la prevención de infecciones urinarias recurrentes. En este contexto, destaca el arándano rojo americano, que contiene proantocianidinas. Estos compuestos pueden dificultar la adhesión de ciertas bacterias, como la Escherichia coli, a las paredes del tracto urinario.

Una revisión científica publicada en 2023 concluyó que los productos elaborados con esta fruta pueden ayudar a disminuir la recurrencia de infecciones en mujeres y niños.

¿También pueden ser beneficiosos para el cerebro y la salud emocional?

Los posibles efectos de los frutos rojos no se limitan solo al sistema cardiovascular. Algunas investigaciones examinan de qué manera sus polifenoles podrían influir en mecanismos relacionados con el estrés oxidativo, la inflamación y las capacidades cognitivas.

Incluso, investigadores españoles notaron una disminución en los niveles de ansiedad tras 12 semanas de consumir estos alimentos. Sin embargo, estos son hallazgos preliminares y aún no hay suficiente evidencia para considerarlos un tratamiento viable para problemas de salud mental.

¿Qué modo es el más adecuado para consumirlos?

Para aprovechar al máximo sus nutrientes, se recomienda comerlos enteros, ya sean frescos o congelados. Pueden añadirse al desayuno, mezclarse con yogur natural o disfrutarse como una merienda.

Por otro lado, es recomendable reducir el consumo de jugos, mermeladas y otros productos que tienen azúcares añadidos, porque no brindan los mismos beneficios que la fruta completa.

A pesar de que sus características los hacen una opción favorable para añadir a la dieta, las frutas rojas no son un alimento extraordinario ni reemplazan a otras frutas. Lo importante es tener una alimentación diversa y balanceada, sin necesidad de comerlos en excesivas cantidades.