El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, en coordinación con la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA, por sus siglas en inglés), realizó recientemente una misión técnica de inspección y auditoría fitosanitaria en origen en la provincia de Quebec, Canadá, con el propósito de verificar las condiciones fitosanitarias de los establecimientos dedicados a la producción y exportación de árboles de navidad hacia Panamá.

La misión técnica comprendió la evaluación de seis campos de producción donde se inspeccionaron los sitios de producción, las trampas destinadas a la vigilancia de la polilla de los árboles cortados, los centros de acopio, las áreas de almacenamiento y las zonas de carga.

Estas inspecciones permitieron verificar las condiciones de manejo y vigilancia fitosanitaria en los diferentes puntos de la cadena de producción y preparación de los árboles de navidad, con miras a garantizar que los productos que eventualmente sean destinados al mercado panameño cumplan con los requisitos fitosanitarios de importación establecidos por Panamá.

El objetivo principal de esta misión es prevenir el ingreso de plagas cuarentenarias que puedan representar una amenaza para la producción agrícola y afectar el patrimonio fitosanitario nacional, mediante la aplicación de medidas preventivas y controles técnicos en los países de origen de los productos vegetales.

Estas acciones se desarrollan en cumplimiento de la Ley 47 del 9 de julio de 1996, particularmente de sus artículos 9, 10 y 56, que establecen las competencias de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal en materia de regulación, supervisión y aplicación de las medidas de protección fitosanitaria del país.

En su condición de Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de la República de Panamá, la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal mantiene su compromiso de fortalecer los mecanismos de vigilancia, inspección y prevención, así como la cooperación técnica internacional, para salvaguardar la condición fitosanitaria del territorio nacional.

Con este tipo de misiones, el MIDA reafirma su labor de protección del patrimonio agrícola panameño, promoviendo el comercio seguro de productos vegetales y garantizando que las importaciones se realicen bajo el cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias nacionales e internacionales.