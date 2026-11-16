Casi 2.200 migrantes llegan a las Islas Canarias en dos días, informa España

Casi 2.200 migrantes han llegado a las Islas Canarias (España) por vía marítima en los últimos dos días, según informó este domingo el servicio de salvamento marítimo español.

El archipiélago, situado frente a la costa noroeste de África, constituye un importante punto de entrada para migrantes —procedentes en su mayoría de África occidental— que intentan realizar la peligrosa travesía del Atlántico en embarcaciones precarias. Según el Ministerio del Interior, de las poco más de 28.000 personas que llegaron a España por mar entre enero y finales de octubre, más de 13.000 lo hicieron en las Islas Canarias.

El martes, España declaró una situación de emergencia migratoria en las islas tras un aumento en el número de llegadas durante las últimas semanas, especialmente desde el África subsahariana. El país tiene previsto celebrar elecciones generales anticipadas dentro de dos semanas.

El servicio de salvamento indicó que asistió a 1.324 personas a bordo de 14 embarcaciones; la mayoría de ellas llegó a El Hierro, una isla con una población de 12.000 habitantes. Esta cifra se acercó al récord diario de rescates en esta ruta —1.461 personas—, registrado el 7 de noviembre de 2020.