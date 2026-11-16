La espera por descubrir quién sucedería a Daniel Craig en el papel de James Bond finalmente ha terminado. Robert Pattinson ha sido seleccionado para asumir el rol del famoso espía británico en la nueva película de la franquicia, que dará inicio a una nueva fase para el personaje en el cine.

Denis Villeneuve, famoso por dirigir películas como Dune, estará al mando de la dirección de esta producción. Steven Knight, creador de la popular serie Peaky Blinders, se encargará del guion. Además, esta película presentará un cambio significativo en su producción, ya que será la primera de la saga realizada completamente bajo el sello de Amazon.

El anuncio llegó acompañado de una primera imagen publicada en las redes oficiales de James Bond. En la imagen, Pattinson se muestra vistiendo el clásico esmoquin que identifica al agente 007, dando un primer vistazo de su apariencia en este nuevo reto.

El actor manifestó su alegría por asumir uno de los roles más emblemáticos del cine y afirmó que interpretar a Bond es un gran privilegio. También expresó su entusiasmo por colaborar con el equipo que estará detrás de esta nueva película.

La elección de Pattinson se produce en un periodo de intensa actividad para él. En 2026, participó en La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, donde interpreta a Antinous. Además, tiene planificadas otras producciones, como A24 Primetime y The Drama, una comedia romántica en la que actúa junto a Zendaya.

A estos proyectos se añade Dune: Part Three, cuya fecha de lanzamiento está programada para el 18 de diciembre.

La próxima película de James Bond será la 26 dentro de la continuidad oficial de la saga. Hasta ahora, no se ha hecho pública su título ni se ha definido una fecha de estreno.