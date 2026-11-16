Alcaldía convoca a microempresarios a gestionar permiso para vender en Navidad

Vendedores de los 26 corregimientos podrán registrarse ante la Subdirección de Microempresarios de la Alcaldía de Panamá para ejercer su actividad comercial durante la ‘Temporada Navideña 2026’.

Los interesados deben acudir a la Dirección de Servicios a la Comunidad ubicada en el tercer piso de Plaza Las Américas, Calidonia, presentar su cédula, el Carné de Salud vigente, si venderá alimentos, y su paz y salvo municipal.

Se expedirán tres tipos de permisos: para vendedor de alimentos, para vendedor de mercancía seca y para vendedor ambulante, con facilidades de trámite para hacer viable la actividad que permite a muchos panameños obtener ingresos en estas fechas.