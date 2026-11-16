Alcaldía convoca a microempresarios a gestionar permiso para vender en Navidad

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El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, afirmó que su país impulsará esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones...
No se pueden reconstruir viviendas sobre las fallas del sismo, áreas inundables o terrenos vulnerables, hay que corregir la ubicación...
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