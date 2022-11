Dua Lipa recibe la ciudadanía albanesa

Este domingo 27 de noviembre la cantante británica Dua Lipa, recibió la ciudadanía albanesa de manos del presidente Bajram Begaj y de Erion Veliaj, alcalde de la cuidad capital llamada Tirana. El presidente Begaj, firmó el decreto que le concedía la ciudadanía a Lipa por su trabajo al promover al país a través de su fama y su música.

“La juventud albanesa te tiene como ejemplo y has demostrado que los sueños se pueden alcanzar trabajando cada vez más duro”, mencionó Bajram Begaj, refiriéndose a Dua Lipa.

La interprete de Cold Heart y Levitating, nació el 22 de agosto de 1995 en Londres en el seno de una familia albanesa de Kosovo. Sus padres abandonaron Kosovo en 1992, cuando la guerra aún no había comenzado; Sin embargo, siempre tuvieron la intención de regresar al país, es por esto que al Dua Lipa cumplir los 11 años de edad y terminar su educación primaria tomaron la decisión de regresar a su país natal.

Dua Lipa quien creció con el albanés como su primera lengua y con una gran conciencia de su cultura, ha sido la ganadora de tres premios Grammys y dos premios Brit. Terminará este martes 29 de noviembre su gira mundial “Future Nostalgia” en la plaza Skenderbej de Tirana en el marco de los 110 años de independencia.

🇦🇱👐🏼 Thank you President Bajram Begaj and Mayor @erionveliaj for this honour ~ got my Albanian citizenship!! ~ faleminderit, po ndihem shume krenare 🇦🇱❤️👐🏼 pic.twitter.com/bfZzqukKAe

— DUA LIPA (@DUALIPA) November 27, 2022