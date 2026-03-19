Dua Lipa habla sobre el enfoque hacia las víctimas en el caso Jeffrey Epstein

A más de dos décadas desde que se reveló el escándalo de Jeffrey Epstein, el asunto vuelve a estar en la discusión pública, esta vez con nuevas perspectivas que cuestionan cómo ha sido narrado.

La artista Dua Lipa tocó el tema en su pódcast Service95, donde pensó sobre cómo los medios y la opinión pública han manejado los crímenes relacionados con la red de explotación sexual del empresario.

Mientras conversaba con la escritora Roxane Gay, la cantante criticó que muchas coberturas se hayan centrado en elementos superficiales o sensacionalistas, dejando de lado a las verdaderas víctimas.

Ella mencionó que el uso de ciertas palabras en relación al caso ha ayudado a alterar la seriedad de los acontencimientos, enfocándose en historias que no muestran el verdadero sufrimiento de quienes fueron afectados.

Las palabras de Lipa se presentan junto a la publicación de nuevos documentos legales relacionados con el caso, que incluyen testimonios y pruebas que respaldan la magnitud de lo que sucedió.

Para la cantante, es esencial reconsiderar la manera en que se relatan estas historias, priorizando a las víctimas y evitando enfoques que, según ella, terminan restándole importancia a lo que pasó.

El caso Epstein, que ha involucrado a figuras poderosas a lo largo de los años, sigue provocando un debate mundial, especialmente en torno a la responsabilidad de los medios y cómo abordan temas delicados.