Edición Qatar 22: La Copa Mundial de la FIFA y sus curiosidades

Cada Cuatro años desde 1930, el mundo vive la Copa Mundial de la FIFA el evento deportivo más grande del planeta que alberga años de historia.

Prima Copa del Mundo

La primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la FIFA, fue celebrada entre el 13 y el 30 de julio de 1930 en Uruguay. En el marco de las celebraciones del centenario de la jura de la Constitución de 1830, se eligió la nación uruguaya por sus dos medallas de oro consecutivas en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Amsterdam 1928; Además Uruguay mantenía planes para construcción de un nuevo estadio y las autoridades nacionales se ofrecieron a costear los gastos de los países asistentes.

Al ser esta la primera edición mundialista no se realizó un torneo clasificatorio, las 13 selecciones participantes fueron invitadas al evento por la federación uruguaya. En un principio, Uruguay invitó a 16 seleccionados diferentes; sin embargo, las selecciones de Italia, España y Suecia rechazaron la invitación por el largo viaje en barco que les esperaría.

Ampliación de participantes

Durante toda la historia mundialista, solo en cuatro ocasiones se han realizado ampliaciones en el número de participantes y los formatos de competición.

Desde su primera edición en Uruguay 1930 a Argentina 1978, solo 16 seleccionados tenían la oportunidad de competir para alzar el trofeo Jules Rimet.

Durante el Congreso de 1978 y por pedido de los comités asiáticos y africanos, la FIFA decidió ampliar el número de participantes a 24 selecciones para la Copa Mundial de la FIFA de España 1982.

Francia 1998 marcó un récord histórico al contar con 172 selecciones inscritas, luego que la FIFA anunciara una nueva ampliación en el número de participantes a 32 selecciones nacionales, cifra que se mantendrá vigente hasta Qatar 2022.

La 23ª edición de la Copa Mundial Canadá/Estados Unidos/México 2026 marcará la implementación de un nuevo formato de 48 seleccionados nacionales presentes en la competición, divididas en 16 grupos de tres equipos y las eliminatorias empezarán en dieciseisavos.

Futuro Mundial de CONCACAF

El próximo mundial Canadá/Estados Unidos/México 2026 será la primera ocasión en que 48 selecciones clasifiquen a la fase final, esta decisión fue aprobada el 10 de enero de 2017.

Durante el 68.º Congreso de la FIFA, el 13 de junio de 2018, se declaró como ganador con 134 votos obtenidos al proyecto presentado por los países del norte del continente americano (Canadá-Estados Unidos-México) frente a los 65 obtenidos por Marruecos y una abstención. Esta decisión resultó en la primera cita mundialista con sede en tres países diferentes.

Esta sería la tercera ocasión en la que México es sede de una Copa Mundial, la segunda para los Estados Unidos y la primera vez para Canadá.

