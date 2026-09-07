CAF busca startups para impulsar la inclusión financiera de la economía plateada

CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– abrió la convocatoria del Laboratorio CAF de Inclusión Financiera (LIF) 2026, que en su octava edición busca soluciones digitales capaces de responder a los desafíos y oportunidades que plantea la transformación demográfica de América Latina y el Caribe.

El LIF 2026 pone el foco en la economía plateada, con soluciones orientadas a mejorar la inclusión, educación y bienestar financiero de las personas de 50 años o más, así como propuestas que contribuyan a preparar a las personas para una vida más larga desde distintas etapas del ciclo de vida. La convocatoria estará abierta hasta el 18 de octubre de 2026 y está dirigida a empresas legalmente constituidas, con operaciones en al menos un país miembro de CAF y soluciones tecnológicas en operación activa.

Hasta ocho proyectos serán seleccionados como ganadores y accederán en 2027 a programas de aceleración y acompañamiento personalizado, preparación para inversión y espacios de conexión con inversionistas, instituciones financieras, empresas y otros aliados de la red del LIF, con oportunidades para generar alianzas comerciales y avanzar en su escalamiento regional.

“La nueva longevidad es uno de los grandes retos de los sistemas financieros en la región. Con el LIF 2026 queremos demostrar que la innovación digital puede acompañar trayectorias de vida completas y convertir el envejecimiento en una oportunidad de desarrollo para la región”, comentó Antonio Silveira, vicepresidente de Sector Privado de CAF.

Cuatro áreas para innovar

El LIF 2026 busca soluciones digitales, en operación activa y con evidencia de tracción, en cuatro categorías:

Capacidades financieras : educación financiera y digital, ciberseguridad y planificación para una vida más larga.

: educación financiera y digital, ciberseguridad y planificación para una vida más larga. Productos y servicios financieros : banca digital accesible, pagos, ahorro, seguros y otras soluciones innovadoras.

: banca digital accesible, pagos, ahorro, seguros y otras soluciones innovadoras. Productividad de las MiPymes senior : crédito, pagos digitales, gestión financiera y soluciones vinculadas a la economía plateada.

: crédito, pagos digitales, gestión financiera y soluciones vinculadas a la economía plateada. Govtech inclusivo: identidad digital, pagos de asistencia social, formalización y servicios públicos.

Preparación para crecer y atraer inversión

De las postulaciones se seleccionarán 20 propuestas finalistas, que participarán en un Pitch Day virtual el 9 de diciembre. De ellas, hasta ocho serán seleccionadas como ganadoras e iniciarán en 2027 una ruta de aceleración, preparación para inversión y conexión con potenciales aliados.

Los ganadores accederán a un programa de aceleración a la medida, con coaching, mentorías, talleres y acompañamiento para fortalecer sus modelos de negocio y gestión de impacto. Posteriormente, podrán participar en espacios de matchmaking con inversionistas, empresas, instituciones financieras y otros aliados de CAF.

Fechas clave

18 de octubre de 2026: cierre de postulaciones.

23 de noviembre: anuncio de los 20 finalistas.

9 de diciembre: Pitch Day virtual.

Enero–septiembre de 2027: programas de aceleración, preparación para inversión y matchmaking.

Las startups interesadas pueden consultar las bases de la convocatoria y postularse en www.caf.com/LIF2026.