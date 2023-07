El regreso de Indiana Jones no fue tan bueno como se esperaba

“Indiana Jones y el dial del destino” tuvo un debut discreto en las salas de cine, en lo que es la despedida de Harrison Ford del papel del famoso arqueólogo.

La película, con un presupuesto superior a los 250 millones de dólares, recaudó 60 millones de dólares en venta de boletos en 4600 salas de cine de América del Norte, según estimaciones del estudio el domingo.

Incluyendo $ 70 millones de presentaciones internacionales en 52 mercados, “Dial of Destiny” celebró una apertura global de $ 130 millones. Obtuvo fácilmente el título de No. 1, pero no fue la despedida de gran éxito para una de las parejas de actor/personaje más icónicas del cine moderno que todos esperaban. Disney proyecta que ganará $ 82 millones a nivel nacional hasta el feriado del cuatro de julio y $ 152 millones a nivel mundial.

“Dial of Destiny” es la quinta entrega largamente postergada de la serie de aventuras creada por Steven Spielberg/George Lucas que comenzó en 1981, y la primera que el propio Spielberg no ha dirigido. El veterano James Mangold intervino para tomar las riendas de la supervisión del guión aprobado por Spielberg, en el que un Dr. Jones mayor se jubila de su trabajo en la universidad y se embarca en una nueva aventura con su ahijada Helena (Phoebe Waller-Bridge).

“Es impresionante que una franquicia que tiene más de 40 años sea la número 1 en taquilla. Pero no hay duda de que había grandes esperanzas en el debut de esta película”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “Este es Indiana Jones. Este es un ícono de la película de verano”. (AP)