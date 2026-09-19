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El Tumbao Fest llenó de salsa y talento local la Plaza Catedral

Published

2 días atrás

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La Plaza Catedral fue escenario este sábado de la primera edición del Tumbao Fest, organizado por el Ministerio de Cultura, que reunió a turistas, familias y nacionales de distintas edades en una jornada dedicada a la salsa, el baile y la cultura, con música en vivo, competencias de baile, artesanías y gastronomía.

Desde horas de la tarde, un DJ en vivo mantuvo el ambiente festivo con una selección de temas de salsa que invitó a los asistentes a participar y disfrutar de la actividad. Uno de los principales atractivos fueron las competencias de baile en diferentes categorías, que reunieron a integrantes de varias academias de salsa del país y permitieron mostrar el talento y la creatividad de los bailarines.

El encuentro también ofreció un espacio para la producción artesanal y el emprendimiento local, con una muestra que incluyó artesanías indígenas, piezas de madera tallada, jarrones con diseños inspirados en la pintura precolombina, bolsos y suéteres intervenidos a mano, bisutería y jabones artesanales, entre otros productos elaborados por creadores nacionales.

La propuesta se extendió además a la gastronomía con la participación de Sabores del Barrio, que sumó diferentes opciones para los visitantes y contribuyó a crear un ambiente de convivencia alrededor de la Plaza Catedral, integrando música, sabores y expresiones de la cultura local en un mismo espacio.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de la Orquesta La Migra, del Servicio Nacional de Migración, que llevó la música en vivo al escenario y puso el broche final a una tarde marcada por el baile y la participación del público. Su presentación amplió la propuesta musical del festival y mantuvo el ambiente festivo hasta el final de la actividad.

Con esta primera edición, el Tumbao Fest convirtió la Plaza Catedral en un punto de encuentro para la música, el baile, la gastronomía, la artesanía y el emprendimiento, promoviendo el uso cultural del espacio público y generando un escenario para que artistas, emprendedores y productores locales compartieran sus propuestas con residentes y visitantes del Casco Antiguo.

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