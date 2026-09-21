AMP monitorea incidente de un buque de su flota en aguas de Singapur

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informa sobre el incidente de la nave granelera de nuestra flota M/N FIRST MARGAUX y una nave pesquera, cerca de las aguas territoriales de Singapur.

Tras una comunicación telefónica sostenida con el Oficial de Protección de la Compañía (CSO, por sus siglas en inglés), se ha confirmado que la nave no sufrió daños estructurales producto de la colisión.

La otra nave involucrada sufrió daños estructurales a causa del impacto; sin embargo, logró mantenerse a flote y navega por sus propios medios hacia el próximo puerto para realizar las reparaciones necesarias.

Se ha confirmado que ambas tripulaciones se encuentran en perfecto estado de salud y a salvo.

La AMP continuará monitoreando el desarrollo de este caso en estricto apego a las normativas internacionales de seguridad de la navegación.