Connect with us

Recomendaciones culturales

Músicos nacionales unen jazz, rock y ritmos latinos en Boquete

Recomendaciones culturales

Resuenan las tamboreras panameñas en La Chorrera: Histórico encuentro de bandas reúne a la juventud

Recomendaciones culturales

Ballet Nacional de Panamá presenta “El lago de los cisnes” en Brasil

Recomendaciones culturales

Gran estreno de la película panameña "Salmones Rosas" en todos los cines del país

MiCultura Recomendaciones culturales

Panamá será Invitado de Honor en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Recomendaciones culturales

Músicos nacionales unen jazz, rock y ritmos latinos en Boquete

Published

22 horas atrás

on

Entre lluvia, música y aplausos transcurrió la jornada del Jazz Experience Boquete 2026, que reunió este sábado 19 de septiembre a músicos nacionales y público en el Palacio Municipal.

Las distintas agrupaciones llevaron al escenario propuestas que cruzaron las fronteras entre el jazz, el rock y los ritmos latinoamericanos, logrando una respuesta positiva de los asistentes.

Para Iván Medina, saxofonista y líder de Patatús, la presentación representó una oportunidad para demostrar que el jazz puede acercarse a públicos diversos. La agrupación, integrada por cinco músicos, apuesta por borrar las fronteras entre géneros y fusionar el latin jazz, el funk y otras influencias. “El jazz ya no es algo que tiene que ser de personas inteligentes; se puede bailar, se puede integrar en todas partes”, expresó Medina, quien resaltó además el carácter de amistad que une a los integrantes del grupo.

Una visión similar de fusión musical presentó Eliecer Izquierdo, integrante de Eliécer Izquierdo Project, cuya propuesta combina jazz, rock, música panameña y ritmos latinoamericanos. El músico explicó que sus composiciones recogen diferentes influencias que forman parte de su trayectoria, entre ellas “Camino de Cruce”, uno de los temas de su disco Panorama.

También destacó el aporte de los músicos que integran su proyecto, a quienes atribuyó parte esencial del sonido que logra la agrupación.
La jornada también abrió espacio para propuestas que llegaron por primera vez al festival. Ella Ponce Uribe, integrante del Quinteto Latin Coffeerized y ejecutante del vibráfono, describió la experiencia como una oportunidad para presentar un repertorio latino con ritmos afrocubanos y sudamericanos, además de una mezcla de diferentes influencias musicales. “El público apoyó las propuestas musicales”, señaló la artista al valorar la respuesta de los asistentes durante la presentación.

El rock también tuvo presencia en la apertura del espectáculo con Tiburón Amarillo, ganadores del primer Concurso Cultura Rock, Su baterista, Jonathan Cáceres, calificó como un honor iniciar la jornada y compartir escenario con artistas de diferentes propuestas.

Con una programación que incluyó además a Outside Jazz Band y la Big Band Avanzada, dirigida por Alejandro Castillo, el Jazz Experience Boquete cerró una jornada en la que las distintas propuestas musicales lograron conectar con el público.

La presencia de los asistentes, representó un respaldo a la economía local, permitiendo que la música, la artesanía y la producción creativa nacional dinamizaran el comercio en una noche que llevó diferentes sonidos hasta Boquete

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO1 hora atrás

Guerra Mundial Z prepara su regreso con Brad Pitt

Después de más de diez años de expectativas, “Guerra Mundial Z” finalmente tendrá una nueva oportunidad en la gran pantalla....
SALUD Y VIDA2 horas atrás

Preocupación por la creciente resistencia a los antimicrobianos

Los antimicrobianos –entre los que se incluyen los antibióticos, los antivíricos, los antifúngicos y los antiparasitarios– son medicamentos que se...
NOTICIAS NACIONALES2 horas atrás

Mulino destaca crecimiento de Panamá en su reunión con la CEO del Grupo Citi

La recuperación económica de Panamá, la consolidación de su plataforma logística, el plan de inversión del Canal, la apertura de...
NOTICIAS INTERNACIONALES3 horas atrás

Ataque ruso golpea el sur de Ucrania tras una ofensiva de más de 1.000 drones

Drones rusos atacaron la ciudad ucraniana de Zaporiyia, en el sur del país, un día después de que las fuerzas...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Transportistas del sector turístico preocupados por el alza del combustible

El sector del transporte de turismo atraviesa una crisis de rentabilidad debido al alza constante de los precios del combustible...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Jované: «la vivienda cooperativa debe convertirse en una herramienta concreta»

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., destacó la necesidad de ampliar las alternativas para...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

AMP monitorea incidente de un buque de su flota en aguas de Singapur

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informa sobre el incidente de la nave granelera de nuestra flota M/N FIRST MARGAUX...
AJÍ5 horas atrás

Costillón de res con salsa cremosa y papas al horno con salsa de mantequilla

¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
Recomendaciones culturales22 horas atrás

Músicos nacionales unen jazz, rock y ritmos latinos en Boquete

Entre lluvia, música y aplausos transcurrió la jornada del Jazz Experience Boquete 2026, que reunió este sábado 19 de septiembre...
Rutas Culturales2 días atrás

El Tumbao Fest llenó de salsa y talento local la Plaza Catedral

La Plaza Catedral fue escenario este sábado de la primera edición del Tumbao Fest, organizado por el Ministerio de Cultura,...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!