100 jóvenes universitarios de San Miguelito son becados por el programa Ponte Pilas

Con el propósito de abrir nuevas oportunidades para la juventud de San Miguelito, se puso en marcha Ponte Pilas, un programa que otorga 100 becas a jóvenes universitarios de este distrito para fortalecer sus conocimientos y brindarles herramientas que les permitan prepararse mejor para el mundo laboral.

La iniciativa, impulsada por la diputada y doctora Yarelis Rodríguez, nace como una respuesta a uno de los principales desafíos que enfrentan los jóvenes, encontrar oportunidades que les permitan desarrollar su talento, alcanzar independencia económica y construir un mejor futuro.

A través de Ponte Pilas, los participantes tienen acceso a herramientas, técnicas y conocimientos para la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional, fortaleciendo sus capacidades para enfrentar con mayor preparación las exigencias del mercado laboral.

Para la diputada Rodríguez, invertir en los jóvenes es también una forma de construir una sociedad con mayores oportunidades. Nuestros jóvenes tienen talento, capacidad y sueños, lo que necesitan son oportunidades y las herramientas para convertir esos sueños en realidad, expresó.

Con estas 100 becas, Ponte Pilas representa una apuesta por la juventud de San Miguelito, demostrando que, frente a los desafíos sociales que enfrenta el distrito, también es posible llevar buenas noticias, formación y oportunidades concretas para quienes quieren salir adelante.