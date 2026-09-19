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Presidente Mulino asiste a la Asamblea General de la ONU

Published

9 horas atrás

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este sábado a la ciudad de Nueva York para participar en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y atenderá una agenda paralela que consolida el interés de instituciones financieras y multinacionales de talla global, gremios empresariales y líderes mundiales sobre Panamá.

Apple Inc., Intel Corporation, Ericsson Inc., Mitsubishi Corp. Americas, PepsiCo Inc., Pfizer, Hogan Lovells Cadwalader US LLP, Grupo Citibank, JP Morgan, BBVA, Santander, Bank of America, el BID, Google, Council of the Americas y otras grandes empresas y gremios han solicitado participar de reuniones y eventos con el presidente Mulino y su equipo de trabajo, con el fin de explorar, ampliar o abrir nuevas operaciones en Panamá, reforzando con ello la inversión y generando más empleos para los panameños.

La agenda del mandatario incluye el debate sobre la implementación de la inteligencia artificial y sus retos a corto plazo. Participará como invitado de honor en el debate organizado por el Grupo BID, al que asistirán jefes de Estado de Uruguay, Chile, Guatemala, Honduras y Surinam, así como altos ejecutivos de empresas tecnológicas como Google, Anthropic y OpenAl.

El presidente Mulino, quien viaja acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, también se reunirá de forma bilateral con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen; y los presidentes Pedro Sánchez, de España; Mohamed Irfaan Ali, de Guyana; y Jennifer Geerlings-Simons, de Surinam.

Además, Mulino asistirá a la reunión de líderes de países de América Latina convocada por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El mandatario panameño participará en foros empresariales del Council of the Americas (COA) y como invitado de honor en el Foro de Líderes Mundiales (World Leaders Forum) de Columbia University, al cual también acudirán altos representantes de los gobiernos de Grecia, Finlandia, Colombia e islas Marshall.

Como parte de su gira en Estados Unidos, el presidente asistirá al acto formal en el que la ciudad de Nueva York rendirá un homenaje a la comunidad panameña. El jueves 24 de septiembre se designarán varios tramos de Franklin Avenue, en Crown Heights, bajo el nombre de “Little Panama Way”, en reconocimiento a las generaciones de panameños que han contribuido a forjar este vecindario y a enriquecer el patrimonio cultural de la ciudad.

El mandatario también asistirá al inicio de un programa de alta capacitación enfocado en la estrategia de reinserción social y laboral denominado “Café Presidente”, una iniciativa impulsada con la colaboración de Arcane Estate Coffee, una reconocida tienda de café en Manhattan propiedad de un empresario panameño.

En esta semana de alto nivel en Nueva York, el presidente Mulino estará acompañado por el canciller, Javier Martínez-Acha; los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y José Ramón Icaza (Canal); el administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Adolfo Fábrega; y la administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, entre otras autoridades.

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