¡ENTRE EL TOP 6! Lando Norris y su nuevo contrato millonario en la Fórmula 1

El piloto de la escudería McLaren con su nuevo contrato se ha metido en top 6 de los mejores pagados. Hace unos días atrás, la escudería británica anunciaba la renovación hasta 2025, del joven piloto quien se le vencía el contrato. Según el diario británico ‘The Sun’, el piloto estaría ganando alrededor de los 13 millones de dólares igualando, o pasando ligeramente encima de Daniel Ricciardo, lo que supone que estará algo por encima de los 13 millones de euros.

Es decir, que Norris abandonaría el puesto 12 que ocupaba según diversas fuentes del paddock, pues cobraba 4,5 millones en su anterior contrato, aunque sigue muy por detrás de los salarios base de Lewis Hamilton (35 millones), Max Verstappen (22 millones) o Fernando Alonso, que se mantiene tercero con unos 17,5 millones anuales en Alpine F1.

Four more years with @McLarenF1. We’re only just getting started ✊ pic.twitter.com/drYaISe9rL

— Lando Norris (@LandoNorris) February 9, 2022