Entregan incentivos económicos para atletas y federaciones deportivas

En el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, el presidente Laurentino Cortizo, en compañía del vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, entregó B/. 2,298,905.71 en incentivos económicos y subsidios a atletas, federaciones y organizaciones deportivas.

A través del Programa de Estímulo Deportivo, se otorgaron incentivos económicos por B/. 494,400.00 a más de 90 de los 207 atletas de todo el país afines al programa, correspondiente al primer cuatrimestre del año. También las federaciones, organizaciones y asociaciones deportivas recibieron B/. 1,804,505.71 para cubrir sus participaciones nacionales e internacionales en el mes de abril.

El presidente Cortizo Cohen dijo que “sin disciplina en la vida no se llega a ningún lado; lo primero es el propósito de cada uno de ustedes, qué es lo que quieren hacer, convencerse de que hay un camino. Es importante no detenerse cuando están cansados, sino detenerse cuando han terminado”.

El acto de entrega de incentivos económicos se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal de Chitré, también conocido como “La Cajetita de Fósforo”.

Anualmente Pandeportes entrega B/. 1,485,600.00 en pago del Programa de Estímulo Deportivo a atletas nacionales que entrenan en suelo patrio y otros que se preparan y residen en el extranjero, recursos que son utilizados para su capacitación, adiestramiento y preparación en competencias nacionales e internacionales.

El jefe del Ejecutivo resaltó la figura de los familiares de estos atletas, que los apoyan en su camino como deportistas. “Hay que tener fe cuando se enfrentan grandes retos; hay que tener un aliado, ese aliado no nos falla, no lo vemos, pero créanme que muchos de ustedes lo han sentido y en mi vida lo he sentido”, señaló Cortizo Cohen.

Durante el evento, el Comité Olímpico de Panamá recibió ayuda económica para la participación de los atletas panameños en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, y el Comité Paralímpico de Panamá, para el Campeonato Clasificatorio de Paranatación en Indianápolis, Estados Unidos.

Héctor Brands, director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), manifestó que “nada crece solo, nada es gratis, todo es esfuerzo, sacrificio. En esta segunda entrega camino a un ciclo olímpico de París 2024, ustedes representan al país”.

Brands anunció que el Gobierno Nacional ya licitó el Centro de Alto Rendimiento del Deporte Panameño, una infraestructura valorada en más de B/.40 millones, que beneficia a atletas panameños y de toda Latinoamérica. Además, se hacen las consultas para presentar ante la Asamblea Nacional una nueva Ley General del Deporte y la Recreación.

Para finalizar, el gobernante Cortizo Cohen exhortó a los atletas a no rendirse en sus aspiraciones, recordándoles que “ustedes llevan la bandera de Panamá, como la llevo yo, en su corazón”.

En 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca del papel fundamental del deporte en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico y social de los países.

Acompañaron al presidente Cortizo Cohen, el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén; el director general de Pandeportes, Héctor Brands; el gobernador de Herrera, Víctor Roca; el alcalde Herrera, Juan Carlos Huertas; y el representante de Chitré cabecera, Edwin Marquínez Nieto.