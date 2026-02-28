Estados Unidos e Israel lanzan un gran ataque contra Irán

Connect with us

Published

18 horas atrás

on

Estados Unidos e Israel lanzaron un gran ataque contra Irán el sábado, y el presidente Donald Trump instó al pueblo iraní a «tomar las riendas de su destino» alzándose contra el liderazgo islámico que ha gobernado la nación desde 1979. Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones hacia Israel y las bases militares estadounidenses en la región.

Algunos de los primeros ataques contra Irán parecieron impactar en las zonas aledañas a las oficinas del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Se podía ver humo elevándose desde la capital como parte de los ataques que, según los medios iraníes, ocurrieron en todo el país. No quedó claro de inmediato si el líder de 86 años se encontraba en sus oficinas cuando ocurrió el ataque.

«Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones», dijo Trump en un video que anunciaba «importantes operaciones de combate». «Durante muchos años, han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nunca la han recibido».

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se hizo eco de ese objetivo, afirmando: «Nuestra operación conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino».

Los ataques, perpetrados durante el mes sagrado de Ramadán, abrieron un nuevo y sorprendente capítulo en la intervención estadounidense en Irán y marcaron la segunda vez en ocho meses que la administración Trump utiliza la fuerza militar contra la República Islámica. También se produjeron semanas después de una operación militar estadounidense que capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trasladó junto a su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales de conspiración por tráfico de drogas.

Entre los objetivos se encontraban miembros del liderazgo iraní, según un funcionario estadounidense y otra persona informada sobre los ataques, quienes hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre una operación en curso. No hubo información inmediata sobre si altos funcionarios habían sido asesinados.

Un cambio de régimen sería una tarea compleja, dada la posibilidad de un conflicto prolongado y porque ni Estados Unidos ni Israel han articulado una visión de cómo sería el nuevo liderazgo.

Los demócratas denunciaron que Trump había actuado sin la autorización del Congreso. El representante Hakeem Jeffries, el principal demócrata de la Cámara de Representantes, afirmó que, si bien Irán es un «mal actor», el presidente debe, no obstante, «solicitar autorización para el uso preventivo de la fuerza militar, lo cual constituye un acto de guerra».

