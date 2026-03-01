Israel se atribuye la muerte de Jamenei

El Ejército israelí dijo este domingo que su fuerza aérea acabó con la vida del hasta ayer líder supremo iraní, Ali Jameneí, en los bombardeos que dieron inicio a la nueva guerra desatada contra Irán con intermediación estadounidense.

«Ali Jameneí fue blanco de una operación precisa y a gran escala llevada a cabo por la Fuerza Aérea Israelí, guiada por inteligencia precisa del IDF, mientras se encontraba en su complejo de mando central en el corazón de Teherán, junto con otros altos oficiales», detalló el Ejército en un comunicado.

Según el Ejército, «en un minuto», durante el primer ataque de la Operación «Rugido del León», iniciada ayer contra Irán, se acabó con la vida de 40 comandantes y altos funcionarios iraníes, entre ellos el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh.