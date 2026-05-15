Los momentos más memorables del Mundial

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2 horas atrás

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Fueron las tarjetas rojas que se mostraron en las finales de la Copa del Mundo: Pedro Monzón y Gustavo Dezotti de Argentina (1990), Marcel Desailly de Francia (1998), Zinedine Zidane de Francia (2006) y John Heitinga de los Países Bajos (2010).

Fue el porcentaje de los torneos ganados por el país anfitrión (6/22), siendo Francia 1998 el último en conquistarlo cuando superó a Brasil por 3-0 en la histórica final, con el doblete de Zinedine Zidane y el tanto de Emmanuel Petit.

Fueron los países anfitriones que avanzaron a la fase final de los Mundiales FIFA. Excepto Sudáfrica en 2010 y Qatar en 2022, todos los demás países organizadores superaron la 1ra Fase.

Las Selecciones de CONCACAF y CONMEBOL se enfrentaron 30 veces en la Copa del Mundo. El dominio es de los combinados sudamericanos, que ganaron 23 duelos y sólo perdieron 4 (el resto fueron 3 empates).

CAMPEÓN CON 31 AÑOS. El uruguayo Alberto Supicci se convirtió en el entrenador más joven en coronarse campeón del mundo cuando guió a Uruguay al título en 1930, la edición inaugural disputada en su país. Supicci aún conserva ese récord histórico.

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