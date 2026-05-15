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La final que llevó a España a la cima del fútbol

Published

2 horas atrás

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El 11 de julio de 2010 en Johannesburgo (Sudáfrica), España conquistó su primer título al vencer 1-0 a Países Bajos en una final intensa y muy disputada. Dirigida por Vicente del Bosque, y con figuras de la talla de David Villa, Gerard Piqué, Puyol, Xavi, Xabi Alonso, Iniesta, Busquets y Sergio Ramos, la Roja impuso su estilo de posesión y paciencia ante un rival que apostó al juego físico. Tras un primer tiempo trabado y atajadas claves de Iker Casillas, el partido se definió en la prórroga.

A los 116 minutos, Andrés Iniesta marcó el gol histórico tras una asistencia de Cesc Fàbregas, desatando la euforia española y quedando inmortalizado como héroe nacional. El encuentro tuvo una alta carga de fricción, con 14 tarjetas amarillas y una roja a John Heitinga, reflejo de la tensión de una final cerrada.

España culminó con un ciclo dorado, con 3 títulos consecutivos (UEFA Euro 2008, Mundial FIFA 2010, UEFA Euro 2012), cimentados en su fútbol de toque, control y disciplina táctica, esta será la 17 edición de España en el Mundial 2026.

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