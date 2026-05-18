El inolvidable legado mundialista de Paolo Rossi

Paolo Rossi fue una de las figuras más influyentes en la historia de Italiana, con participación en dos Copas del Mundo (1978 y 1982) y un registro de 14 partidos y 9 goles.

En Argentina 1978 dejó muestras de su capacidad goleadora al marcar 3 tantos, aunque fue en España 1982 donde alcanzó un lugar legendario.

El momento decisivo llegó en la segunda fase de ese Mundial, cuando Rossi protagonizó una actuación histórica con un hat-trick en el triunfo 3-2 frente a Brasil en el estadio Sarriá de Barcelona. Posteriormente convirtió un doblete en la semifinal contra Polonia y abrió el marcador en la final ante Alemania Federal, completando 6 goles en 3 partidos determinantes.

Integró el equipo ideal en las ediciones de 1978 y 1982. Además, fue elegido Balón de Oro en España 1982, torneo en el que terminó como máximo goleador con 6 anotaciones y lideró a Italia hacia su tercer título mundial. En México 1986 integró el banco de suplentes en 4 ocasiones.