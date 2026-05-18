HISTORIA DEL MUNDIAL 2026
El inolvidable legado mundialista de Paolo Rossi
Paolo Rossi fue una de las figuras más influyentes en la historia de Italiana, con participación en dos Copas del Mundo (1978 y 1982) y un registro de 14 partidos y 9 goles.
En Argentina 1978 dejó muestras de su capacidad goleadora al marcar 3 tantos, aunque fue en España 1982 donde alcanzó un lugar legendario.
El momento decisivo llegó en la segunda fase de ese Mundial, cuando Rossi protagonizó una actuación histórica con un hat-trick en el triunfo 3-2 frente a Brasil en el estadio Sarriá de Barcelona. Posteriormente convirtió un doblete en la semifinal contra Polonia y abrió el marcador en la final ante Alemania Federal, completando 6 goles en 3 partidos determinantes.
Integró el equipo ideal en las ediciones de 1978 y 1982. Además, fue elegido Balón de Oro en España 1982, torneo en el que terminó como máximo goleador con 6 anotaciones y lideró a Italia hacia su tercer título mundial. En México 1986 integró el banco de suplentes en 4 ocasiones.
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