Los momentos más inolvidables de las selecciones en el Mundial Qatar 2022

Desde la implementación de las expulsiones por medio de las tarjetas rojas en México 1970, un total de 153 jugadores fueron expulsados en la historia de los Mundiales. Antes de ese cambio reglamentario, 23 futbolistas ya habían sido sancionados de manera verbal o gestual. Desde entonces y hasta en Qatar 2022, se registraron 95 expulsiones rojas directas y 58 por doble tarjeta amarilla.

Las selecciones que alcanzaron al menos una Final de la Copa del Mundo FIFA: tienen a Alemania como líder con 8 presencias. Detrás aparecen Brasil con 7 y Argentina con 6 finales cada una, mientras que Italia suma 6 y Francia 4. En este mundial 2026 no será la excepción pronto sabremos el nuevo campeón. Países Bajos alcanzó 3 definiciones, y además de selecciones históricas como Checoslovaquia, Hungría, Uruguay, Croacia, España, Inglaterra y Suecia.

En cuanto a los tripletes anotados en finales mundialistas, el más reciente fue obra de Kylian Mbappé frente a Argentina en Qatar 2022. El primero de la historia lo convirtió Geoff Hurst, en la victoria de la selección de Inglaterra por 4-2 ante Alemania en la final de 1966.

Brasil en 2002 y Alemania en 2014 comparten un récord histórico con la mayor diferencia de Gol (+14). La Canarinha brilló en Corea/Japón 2002 con una ofensiva demoledora, mientras que el conjunto germano dejó una marca imborrable con el histórico 7-1 sobre Brasil en semifinales.

Por otro lado, Atiba Hutchinson se convirtió en el jugador más veterano en debutar en una Copa del Mundo, al estrenarse en Qatar 2022 con 39 años y 288 días. superó así el récord que pertenecía al argentino Ángel Labruna, quien había debutado mundialmente con 39 años y 256 días.