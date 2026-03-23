Fundación COCYDON cumple 10 años y lanza campaña para seguir alimentando esperanza en Panamá

La Fundación COCYDON celebró el inicio de su décimo aniversario con un evento especial en el Hotel Crowne Plaza, donde reafirmó su misión de apoyar poblaciones vulnerables a través de la alimentación solidaria.

Durante la actividad, la organización cuyo aniversario oficial es el 7 de mayo destacó una década de trabajo continuo brindando ayud a personas en situación de calle y a familiares de pacientes en centros de salud como el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, el Instituo Oncológico Nacional, el Hospital Santo Tomás y la Ciudad de la Salud.

10 años de impacto social

Desde sus inicios, COCYDON ha crecido significativamente. Actualmente, la fundación logra impactar a unas 900 personas al mes, lo que se traduce en más de 10,800 beneficiarios al año.

Su labor va más allá de entregar alimentos: también busca acompañar a quienes enfrentan situaciones difíciles, desde madres que permanecen con sus hijos, hospitalizados sin acceso a comida, hasta personas que viven en condiciones de vulnerabildiad extrema.

Nueva campaña: «10 años Cocinando Esperanza»

Como parte de la conmemoración, la fundación anunció el lanzamiento de su campaña nacional de recaudación «10 años Cocinando Esperanza», con una meta de 50 mil dólares.

Los fondos estarán destinados a:

Ampliar la cobertura de atención

Adquirir nuevos equipos

Fortalecer la sostenibilidad del programa

Además, la organización hizo un llamado a empresas, medios y ciudadanos a sumarse a la iniciativa a través de distintos niveles de apoyo, que incluyen planes de patrocinio y aportes mensuales.

Un llamado a la solidaridad

El presidente de la fundación, Luis Fernando Norato, recordó que el proyecto nació hace una década con recursos limitados, pero con una gran convicción: ayudar a quienes más lo necesitan.

Hoy, COCYDON se consolida como una organización clave en la lucha contra el hambre en Panamá, promoviendo la solidaridad y el acceso a una alimentación digna.

Con este aniversario, la fundación no solo celebra su trayectoria, sino que también invita a la sociedad a ser parte de los próximos años de impacto social en el país.