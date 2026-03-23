Construcción del IPT Fernando de Lesseps tiene fecha de entrega

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Construcción del IPT Fernando de Lesseps tiene fecha de entrega
La ministra de Educación, Lucy Molinar, explicó que la empresa encargada de construcción del IPT Fernando de Lesseps ya tiene fecha de entrega.
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