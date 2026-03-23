ASEP anuncia licitación para un tercer operador de telefonía móvil

La Administradora General de la ASEP, Zelmar Rodríguez, anunció la apertura del proceso para permitir la llegada de un Tercer Operador Móvil Celular a Panamá, con el objetivo de fortalecer y aumentar la competencia en el sector telecomunicaciones

La licitación se realizará este año, según lo ratificó Rodríguez, durante el lanzamiento del ‘micrositio’ web que pondrá a disposición de los interesados información del mercado de telefonía móvil celular en la República de Panamá.

Este ‘micrositio’ web, que ya está disponible, es un portal informativo diseñado para promover las condiciones del país para las empresa en este rubro.

Actualmente, según estadísticas del cierre al año 2025, el país cuenta con más de 5 millones de líneas activas, de las cuales 4 millones (79%) corresponden al sector de prepago, mientras que 1 millón (21%) al sector pospago, lo cual representa un atractivo para la presencia de un tercer operador que mueva aún más el mercado de competencia con un abanico de opciones amplio.

Rodríguez Crespo resaltó que, entre otros puntos, el sitio también provee un panorama del mercado móvil celular donde se describe la situación actual, importancia e impacto socioeconómico, tendencias, dinámica competitiva y perspectivas del sector de telefonía móvil en Panama, así como datos macroeconómicos e Indicadores KPI del sector de las telecomunicaciones.

Como un elemento de valor se ofrece información en detalle del espectro radioeléctrico atribuido y asignado para la telefonía móvil celular (Bandas IMT) y además permite visibilidad de la infraestructura digital de telecomunicaciones (radio bases celulares, torres de telecomunicaciones, fibra óptica, cables submarinos, data centers) de forma geo-referenciada.

La República de Panamá inició de manera oficial a ofrecer el servicio de telefonía celular el 27 de junio de 1996 con números de siete (7) dígitos, permitiendo que la primera empresa (BellSouth) captara un total de 626 mil clientes para diciembre de 2024. Un año después, debido al alto crecimiento, a partir del 7 de agosto de 2005, el sistema de numeración celular migró a ocho (8) dígitos para atender la creciente demanda, estableciéndose que todos los números móviles comiencen con el dígito 6 para superar hoy día los 5 millones (prepagos y pospagos) y una tasa de portabilidad numérica de 5.5 millones desde que se puso en marcha este derecho el 29 de noviembre de 2011.