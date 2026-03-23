Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

ASEP anuncia licitación para un tercer operador de telefonía móvil

NOTICIAS NACIONALES

Construcción del IPT Fernando de Lesseps tiene fecha de entrega

NOTICIAS NACIONALES

Fundación COCYDON cumple 10 años y lanza campaña para seguir alimentando esperanza en Panamá

NOTICIAS NACIONALES

Transportistas de Panamá Oeste niegan aumento de tarifa de pasaje

NOTICIAS NACIONALES

Registran más de mil incendios de masa vegetal a nivel nacional

NOTICIAS NACIONALES

ASEP anuncia licitación para un tercer operador de telefonía móvil

Published

13 horas atrás

on

La Administradora General de la ASEP, Zelmar Rodríguez, anunció la apertura del proceso para permitir la llegada de un Tercer Operador Móvil Celular a Panamá, con el objetivo de fortalecer y aumentar la competencia en el sector telecomunicaciones

La licitación se realizará este año, según lo ratificó Rodríguez, durante el lanzamiento del ‘micrositio’ web que pondrá a disposición de los interesados información del mercado de telefonía móvil celular en la República de Panamá.

Este ‘micrositio’ web, que ya está disponible, es un portal informativo diseñado para promover las condiciones del país para las empresa en este rubro.

Actualmente, según estadísticas del cierre al año 2025, el país cuenta con más de 5 millones de líneas activas, de las cuales 4 millones (79%) corresponden al sector de prepago, mientras que 1 millón (21%) al sector pospago, lo cual representa un atractivo para la presencia de un tercer operador que mueva aún más el mercado de competencia con un abanico de opciones amplio.

Rodríguez Crespo resaltó que, entre otros puntos, el sitio también provee un panorama del mercado móvil celular donde se describe la situación actual, importancia e impacto socioeconómico, tendencias, dinámica competitiva y perspectivas del sector de telefonía móvil en Panama, así como datos macroeconómicos e Indicadores KPI del sector de las telecomunicaciones.

Como un elemento de valor se ofrece información en detalle del espectro radioeléctrico atribuido y asignado para la telefonía móvil celular (Bandas IMT) y además permite visibilidad de la infraestructura digital de telecomunicaciones (radio bases celulares, torres de telecomunicaciones, fibra óptica, cables submarinos, data centers) de forma geo-referenciada.

La República de Panamá inició de manera oficial a ofrecer el servicio de telefonía celular el 27 de junio de 1996 con números de siete (7) dígitos, permitiendo que la primera empresa (BellSouth) captara un total de 626 mil clientes para diciembre de 2024. Un año después, debido al alto crecimiento, a partir del 7 de agosto de 2005, el sistema de numeración celular migró a ocho (8) dígitos para atender la creciente demanda, estableciéndose que todos los números móviles comiencen con el dígito 6 para superar hoy día los 5 millones (prepagos y pospagos) y una tasa de portabilidad numérica de 5.5 millones desde que se puso en marcha este derecho el 29 de noviembre de 2011.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

DEPORTES INTERNACIONALES11 horas atrás

LeBron se convierte en el jugador con más partidos en la historia de la NBA

LeBron James se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de la NBA, durante el juego contra...
ENTRETENIMIENTO11 horas atrás

Céline Dion planea volver a los escenarios a finales de año

Céline Dion volverá a subirse a un escenario en otoño de 2026 para ofrecer una serie de conciertos en París,...
POLÍTICA11 horas atrás

Proyecto busca sancionar a exfuncionarios que abandonen obras construidas

Diputados discutirán un proyecto que sanciona a exfuncionarios que abandonen obras construidas por gobiernos anteriores. Comentarios
NOTICIAS NACIONALES11 horas atrás

Construcción del IPT Fernando de Lesseps tiene fecha de entrega

La ministra de Educación, Lucy Molinar, explicó que la empresa encargada de construcción del IPT Fernando de Lesseps ya tiene...
NOTICIAS INTERNACIONALES13 horas atrás

Un avión militar con más de 100 soldados se estrella al sur de Colombia

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba a decenas soldados se accidentó este lunes pocos minutos...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!