Google presenta sus últimas innovaciones con inteligencia artificial

Un Google Meet que traduce conversaciones en inglés y español manteniendo «la voz» del interlocutor, una herramienta de compra en línea que permite a los internautas probarse la ropa o las gafas Android XR, todas con una gran influencia de la inteligencia artificial (IA) han sido presentadas este martes por Google como sus más recientes innovaciones.

La empresa tecnológica dijo también que empezará a incluir en su buscador de Estados Unidos un «modo con inteligencia IA», que fusiona su IA más potente de la compañía –Gemini 2.5– con todas las búsquedas que comprende la web, anunció en su conferencia de desarrolladores Google I/O.

Sundar Pichai, director ejecutivo de la compañía, describió este cambio como una «reinvención total» del buscador y destacó que ahora se podrán realizar «consultas más largas y complejas» usando un lenguaje natural y sin la necesidad de utilizar palabras clave.

«De hecho, los primeros usuarios que han probado la plataforma han respondido realizando consultas dos o tres veces más largas, a veces hasta cinco veces más largas que las búsquedas tradicionales», recalcó Pichai, ya que lleva disponible este Modo IA como un experimento preliminar para los suscriptores de Google One AI Premium.

A diferencia del buscador convencional, el Modo IA utiliza una técnica «de abanico de consultas», que consiste en dividir la pregunta del usuario en subtemas y buscar una respuesta para cada una de esas divisiones, lo que, según la empresa, «permite profundizar en la web y encontrar contenido relevante y específico».

La nueva función de Google Meet ayuda a las personas a superar las barreras lingüísticas «casi en tiempo real», manteniendo la voz, tono y expresión de interlocutor.

La empresa demostró esta nueva función en el Anfiteatro Shoreline de Mountain View, en la sede de la compañía en California, con un video pregrabado en el que se vio una conversación entre una estadounidense y una latina que tenían una conversación (cada una en su lengua nativa) sobre el alquiler de una casa.

«El resultado es una conversación auténtica y natural, incluso en diferentes idiomas, ya sean nietos angloparlantes charlando sin esfuerzo con sus abuelos hispanohablantes o colegas de todo el mundo conectados desde diferentes continentes», anota Google en un comunicado.

De momento, esta herramienta solo está disponible para suscriptores de los planes Google AI Pro y Ultra en versión beta, pero la empresa destacó que «pronto estará disponible para empresas».

Google también lanzó su nuevo modelo de generación de video con inteligencia artificial, Veo 3, que por primera vez puede generar video y audio -música, efectos especiales y diálogo-, pues hasta ahora la IA solo podía generar imágenes, pero no sonido.

«Estamos adentrándonos en una nueva era de creación», dijo Josh Woodward, vicepresidente de Google Labs y Gemini.

Esta vanguardista herramienta de generación de video, según la compañía, mejora la calidad de Veo 2 -que se anunció este año para hacer frente a modelos parecidos de su competidor OpenAI- y «por primera vez» puede generar videos con audio: ruidos de tráfico de fondo en una escena callejera, pájaros cantando en un parque e incluso diálogos entre personajes.

El titán tecnológico también anunció un nuevo modelo para generar imágenes con IA, Imagen 4. La peculiaridad de esta nueva herramienta es que es capaz de recrear texto, algo que hasta ahora era complicado para la IA.

Otra novedad es Flow, un mecanismo para edición de cine que Google describe como «una herramienta de cine con IA que te permite crear clips, escenas e historias cinematográficas».

Una nueva función lanzada hoy en Search Labs (EE.UU.) solo deja ver cómo le quedaría al potencial comprador una prenda, pero no garantiza que las blusas, pantalones, faldas o vestidos -que son las vestimentas que están disponibles en esta primera versión- se ajusten la perfección al cuerpo del internauta ni deja que los usuarios se prueben distintas tallas.

«El propósito no es tanto que quede bien. La clave es poder ver cómo luce», anotó a EFE Lilian Rincon, vicepresidenta de producto de compras para el consumidor de la empresa, antes de la presentación.

Es por ello que la herramienta, llamada «Try it on» (pruébatelo), solo necesita una foto de cuerpo entero, pero no necesita saber cuánto mide o pesa el potencial comprador.

Los usuarios de EE.UU. podrán usar esta modalidad para «probarse miles de millones de prendas de la base de Shopping Graph».

No obstante, a diferencia del famoso ordenador de la película ‘Clueless’, la nueva función no deja combinar diversas prendas.

También vio la luz la última versión de las gafas inteligentes de Google, Android XR, un modelo que incorpora su inteligencia artificial Gemini y que es capaz de traducir en vivo, aunque la demostración de esa función dio fallos durante la conferencia.

Hace una década que Google trabaja el concepto de gafas inteligentes y Android XR representa dar «un gran paso adelante», según la compañía.

«Equipadas con cámara, micrófonos y altavoces, estas gafas funcionan en conjunto con su teléfono, permitiéndole acceder a sus aplicaciones sin tener que buscar en el bolsillo», explicó la empresa.

Estas futuristas gafas, además, cuentan con una «pantalla opcional» en el interior de la lente que proporciona información útil de forma privada, como un mapa o un mensaje de texto.

Google también anotó este martes que se ha esforzado para hacer estos modelos más elegantes, razón por la que el gigante tecnológico colabora con Gentle Monster y Warby Parker como socios fundadores para el suministro de las monturas.

El cofundador de Google dice que se llegará a una IAG antes de 2030

El cofundador de Google Sergey Brin dijo este martes que se llegará a la inteligencia artificial general (IAG, en inglés AGI), una tecnología hipotética de una máquina que posee la capacidad de comprender o aprender cualquier tarea intelectual que pueda realizar un ser humano, antes de 2030 en el marco de la conferencia de desarrolladores Google I/O.

Brin, quien dejó su cargo ejecutivo en 2019 y ahora trabaja junto con los investigadores de IA para Google, también señaló que en un futuro habrá más de una IAG.

Por su parte, Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind, apostó por la llegada de esta tecnología -que por ahora sigue pareciendo ciencia ficción- después de 2030.

Hassabis también anotó que la IAG tendría que ser capaz de «comprender las emociones».

«Creo que será casi una decisión de diseño si quisiéramos imitar las emociones. Creo que no hay ninguna razón por la que no pudiera serlo en teoría, pero podría ser diferente, o podría no ser necesario, o de hecho, no deseable, que tengan el tipo de reacciones emocionales que tenemos los humanos», matizó en el encuentro con Brin que se celebró hoy en Mountain View, en la sede de la compañía en California.

Brin relató lo apasionante que es trabajar en Google en este momento: «Cualquiera que sea informático no debería estar jubilado ahora mismo».