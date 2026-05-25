Debuts y regresos históricos para el Mundial 2026

Cabo Verde será uno de los equipos que participen por primera vez en un Mundial de la FIFA. Logró clasificarse al vencer a Eswatini (3-0) en las últimas rondas, asegurando así el primer lugar del grupo D de las eliminatorias africanas. Los Tiburones Azules han estado en cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones.

Para esta edición 2026 del mundial FIFA se enfrentarán a un grupo bastante exigente, especialmente ante selecciones históricas como España y Uruguay.

Noruega, después de 28 años de no participar, también estará en el Mundial 2026. En su más reciente actuación, consiguió vencer 2-1 a Brasil, el que sería el segundo mejor equipo del torneo, una victoria que aún es uno de los resultados más memorables en la historia del fútbol noruego. No obstante, Italia la sacó en la ronda posterior.

Colombia intentará superar su mejor actuación mundialista, lograda en Brasil 2014, donde fue eliminada por el anfitrión en cuartos de final. En esa edición, James Rodríguez hizo historia al ganar la Bota de Oro con 6 goles, la primera para un futbolista colombiano en la Copa del Mundo.