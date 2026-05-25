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Incidencia en línea de transmisión afecta suministro eléctrico en Colón y la capital

Published

2 horas atrás

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La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) informa a la ciudadanía que se registró una incidencia en una de las líneas de 115 kilovoltios que transmite energía hacia la provincia de Colón y otros sectores de la ciudad capital.

Tras detectarse el evento, personal técnico y especializado de ETESA se trasladó al área para realizar las inspecciones correspondientes y ejecutar las labores necesarias para el restablecimiento del servicio eléctrico.

No obstante, las condiciones climatológicas adversas registradas en distintos puntos de la zona afectada han retrasado parcialmente los trabajos de recuperación del sistema, debido a las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que representan riesgos para las cuadrillas que permanecen laborando en campo.

Entre las áreas afectadas se encuentran sectores de Colón, Chilibre, Calzada Larga, Potabilizadora de Chilibre Centro Bancario, Locería, Marañón, Justo Arosemena y San Francisco.

ETESA reitera que mantiene todos sus recursos humanos y técnicos desplegados para restablecer el servicio en el menor tiempo posible y agradece la comprensión de la población ante esta situación ocasionada por factores asociados a las condiciones del tiempo.

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