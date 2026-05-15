Grzegorz Lato, la máxima leyenda mundialista de Polonia

Grzegorz Lato fue uno de los grandes protagonistas en la historia mundialista de Polonia. Participó en tres Copas del Mundo (1974, 1978 y 1982), con 20 partidos y marcando 10 goles. Su consagración llegó en Alemania 1974, donde terminó como máximo goleador del torneo con 7 tantos, incluido el gol de la victoria ante Brasil (1-0) en el partido por el tercer puesto.

En Argentina 1978 mantuvo su jerarquía como extremo veloz y desequilibrante, aportando experiencia a un equipo que alcanzó la segunda fase. Luego, en España 1982, fue el capitán del conjunto polaco que volvió a finalizar en el tercer lugar, consolidando la etapa más exitosa en la historia futbolística de su selección.

Se retiró en su momento como uno de los máximos goleadores históricos de los Mundiales y un referente absoluto del fútbol polaco, en la actualidad rumbo al mundial 2026 aún sigue siendo recordado por muchos fanáticos.