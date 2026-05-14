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La final inolvidable entre Argentina y Alemania Occidental

Published

2 horas atrás

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El 29 de junio de 1986, Argentina derrotó 3-2 a Alemania Occidental en una final épica que consagró a la selección dirigida por Carlos Bilardo como campeón del mundo por 2da vez en su historia. Con Diego Maradona como capitán y máxima figura del torneo, el conjunto argentino llegó al duelo decisivo tras eliminar a Bélgica con dos goles del astro en semifinales, mientras que su rival había dejado en el camino a Francia.

El encuentro tuvo todos los ingredientes de una definición inolvidable. José Luis Brown abrió el marcador de cabeza a los 23 minutos y Jorge Valdano aumentó la ventaja en el segundo tiempo. Alemania reaccionó y consiguió el empate gracias a los goles de Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Völler. Sin embargo, el talento de Maradona apareció en el momento decisivo: asistió de manera magistral a Jorge Burruchaga, quien marcó el 3-2 definitivo a los 83 minutos.

La victoria coronó una campaña inolvidable de Argentina, invicta durante los 7 partidos del certamen y con Maradona reconocido como el mejor jugador del Mundial, gracias a sus 5 goles y 5 asistencias.

 

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