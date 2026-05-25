Francia elimina a Argentina en un duelo histórico del Mundial 2018

Francia venció 4-3 a Argentina en un vibrante partido de octavos de final del Mundial de Rusia 2018, considerado uno de los encuentros más memorables del torneo, en el que Kylian Mbappé se consolidó como una de las grandes revelaciones del fútbol mundial.

Con apenas 19 años, el delantero francés fue decisivo gracias a su velocidad, desborde y capacidad de definición, que desestabiliza de forma constante a la defensa argentina. Su actuación incluyó dos goles en la segunda mitad y una participación determinante en la jugada que derivó en el penal convertido por Antoine Griezmann en el primer tiempo.

El encuentro, disputado con gran intensidad, ofreció constantes cambios en el marcador. Argentina abrió el resultado con un gol de Ángel Di María antes del descanso y amplió la ventaja en el inicio del segundo tiempo con un tanto de Gabriel Mercado. Sin embargo, Francia reaccionó rápidamente con un gol de Benjamin Pavard desde fuera del área que igualó el partido.

Posteriormente, Mbappé marcó un doblete que puso en ventaja a Francia por 4-2. En los minutos finales, Sergio Agüero descontó para Argentina, aunque el esfuerzo no fue suficiente para evitar la eliminación.

Con este resultado, Francia avanzó a los cuartos de final del torneo, mientras que Mbappé entró en la historia al convertirse en el primer jugador juvenil desde Pelé en 1958 en marcar dos goles en un partido de fase eliminatoria de una Copa del Mundo.