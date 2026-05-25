El argentino Guillermo Antonio Stábile, denominado el “Señor Copa América” por su récord como entrenador, fue un futbolista exitoso y un centrodeldntero notablemente elegante, rápido, ágil, efectivo e inteligente, además de poseer un tiro preciso. El atacante escribió una página memorable durante el primer Campeonato Mundial de Fútbol, disputado en 1930 en Uruguay.

El delantero argentino destacó por su capacidad goleadora y su efectividad dentro del área. En aquel torneo anotó ocho goles en solo cuatro partidos, llevando a Argentina hasta la final del campeonato.

Stábile se consagró como el primer máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Su rendimiento fue determinante en el camino de Argentina hacia la final, incluyendo un hat-trick ante México y un doblete en semifinales frente a Estados Unidos.

Al mando de la Selección Argentina permaneció durante veinte años como seleccionador, entre 1941 y 1961. Durante ese período obtuvo siete títulos: conquistó en seis ocasiones el Campeonato Sudamericano hoy Copa América.

“Stábile fue el único que guapeó en la final”. Las palabras de su compañero Francisco ‘Pancho’ Varallo ilustran a la perfección todo lo que significó el atacante de Club Atlético Huracán para la Selección Argentina en el primer campeonato del mundo.

Guillermo Stábile es recordado como una de las primeras grandes leyendas de los Mundiales y del fútbol argentino. No solo fue el máximo goleador, sino también el corazón de un equipo que estuvo a punto de alcanzar la gloria frente al anfitrión Uruguay.