Italia fue campeón en la primera Copa Mundial celebrada en Europa

La primera Copa del Mundo disputada en Europa tuvo una final cargada de tensión, emociones y dramatismo. Italia, anfitriona del torneo, se enfrentó a una sólida Checoslovaquia que había sorprendido con su orden y eficacia. El partido fue cerrado, táctico y muy físico, reflejo del fútbol competitivo de la época.

Checoslovaquia golpeó primero con un gol de Antonín Puč a falta de pocos minutos para el final, silenciando el estadio y poniendo en jaque al anfitrión. Sin embargo, Italia reaccionó de inmediato y encontró el empate gracias a Raimundo Orsi, quien sacó un potente remate cruzado para llevar el partido al tiempo extra, siendo la 1ra. final con tiempo suplementario.

En el alargue, Angelo Schiavio marcó el gol decisivo que selló el 2-1 definitivo. Italia conquistó así su 1er título mundial, iniciando una era de dominio que marcaría la década. Italia fue el 2do. combinado que debutó en la Copa Mundial y logró ser campeón.