Los momentos más sorprendentes en la historia de los Mundiales

Las veces que México participó en un partido inaugural de la Copa del Mundo. Lo hizo en Uruguay 1930 ante Francia, Brasil 1950 frente al anfitrión, Suecia 1958 ante el local, México 1970 contra Unión Soviética, Sudáfrica 2010 frente al anfitrión y volverá a hacerlo en USA/MEX/CAN 2026, donde será uno de los países anfitriones nuevamente ante Sudáfrica, estableciendo un registro único en los Mundiales.

La actual Indonesia, conocida anteriormente como Indias Orientales Neerlandesas, es la selección que menos partidos disputó en la historia de los Mundiales. Jugó 1 encuentro en el Mundial de Francia 1938 y fue goleada 6-0 por Hungría en los octavos de final, quedando eliminada del torneo y lamentablemente esta Copa Mundial FIFA 2026 tampoco estará presente ya que no clasificó.

Fueron los goles de la Selección Argentina en el Mundial FIFA Italia 1990, convirtiéndolo en el seleccionado finalista con menor cantidad de goles anotados en la historia del torneo. El equipo argentino sumó 3 tantos en la fase de grupos y 2 en la fase final.

Honduras ostenta el récord de más partidos disputados sin conseguir una victoria en la historia de los Mundiales de la FIFA. La Bicolor acumula 9 encuentros sin triunfos, con un balance de 3 empates y 6 derrotas, tras sus participaciones en España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

El primer jugador en fallar un penal en una final de los Mundiales fue el italiano Antonio Cabrini, quien desperdició su remate frente a Alemania Federal en la final del Mundial España 1982, un hecho inédito que quedó registrado en la historia del torneo.