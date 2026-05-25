Miroslav Klose participó en cuatro Copas Mundiales con Alemania (2002, 2006, 2010 y 2014) y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 16 anotaciones. Su irrupción internacional llegó en 2002 , torneo en el que marcó cinco goles en siete partidos, todos de cabeza, y llevó a Alemania hasta la final. siendo este su último año antes de su retiro en esta Copa Mundial 2026,

A lo largo de sus participaciones mundialistas, Klose disputó 24 encuentros y superó el récord goleador de Ronaldo Nazário durante 2014. En 2006 obtuvo la Bota de Oro tras convertir cinco goles y conducir a la selección anfitriona hasta el tercer lugar. Posteriormente, en 2010 añadió cuatro tantos más a su cuenta personal.

El momento más emblemático de su trayectoria llegó en 2014 , cuando anotó frente a Brasil en la histórica semifinal y alcanzó su gol número 16 en Copas del Mundo. Ese mismo torneo marcó el cierre de su carrera internacional con la conquista del título mundial, consolidando un legado de regularidad, jerarquía y récords que lo ubican entre los mayores goleadores en la historia del fútbol en la actualidad a pocos días de la Copa mundialista 2026 sigue siendo una leyenda en el fútbol en la actualidad se sigue recordando el año de su retiro donde Alemania se consolidó ganador de la copa mundial 2014.