El legendario mangaka japonés Tetsuya Chiba, quien causó sensación a nivel nacional con su serie de boxeo «Ashita no Joe» —una historia sobre un huérfano que se convierte en boxeador profesional—, ha fallecido a los 87 años.

La obra maestra de Chiba alcanzó tal popularidad que sus seguidores llegaron a organizar un funeral simbólico para el rival del protagonista, Joe Yabuki.

Chiba falleció el pasado jueves en un hospital de Tokio, según informó este martes su editorial, Kodansha Ltd., sin especificar la causa de su muerte.

Si bien en sus obras retrataba a jóvenes atletas que luchaban por su vida y su carrera, Chiba fue también un firme defensor de la paz y la libertad de expresión; a través de relatos autobiográficos y mangas, compartió sus angustiosos recuerdos de la guerra vividos durante su infancia.

Pocos meses después de su nacimiento en Tokio, en enero de 1939, su familia se trasladó al noreste de China. Allí pasó Chiba gran parte de su primera infancia, durante la ocupación japonesa de la región, mientras su padre trabajaba en una imprenta.