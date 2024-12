Javier Mascherano toma las riendas del Inter Miami

La búsqueda del sucesor de Gerardo “Tata” Martino por parte del Inter Miami tomó solo unos días, con las Garzas ansiosas por sumergirse de lleno en el trabajo de preparación para una temporada 2025 que promete ser incluso más ajetreada que la de este año.

Solo puede haber acelerado ese proceso el hecho de que la relación con su eventual elección de entrenador en jefe, Javier Mascherano, se remonta a media década.

“Este es, francamente, un viaje con Javier. En agosto de 2019, Javier y yo estábamos en mi oficina en Miami”, reveló el propietario gerente Jorge Mas a los periodistas cuando Mascherano fue presentado oficialmente en una conferencia de prensa el martes.

“Pasamos una noche entera juntos, porque en ese momento, estaba considerando la posibilidad de traer a Mascherano para que jugara su último año como jugador para nuestro club, y luego continuara como entrenador en nuestro club, y especialmente para ayudarnos a construir un sistema de academia increíble aquí”.

Por un lado, la contratación es lógica, ya que Mascherano se reúne con sus viejos amigos y ex compañeros del Barça Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Un compatriota de Martino llevará a los Herons a una campaña repleta no solo de partidos de la MLS, la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup, sino también de la gran exhibición de la recientemente ampliada Copa Mundial de Clubes de la FIFA (un torneo que Mascherano ganó dos veces como jugador) en su propio suelo el próximo verano.

Por otro lado, se percibe ampliamente como una apuesta teniendo en cuenta la limitada experiencia de Mascherano como entrenador, que pasó principalmente con las selecciones juveniles de Argentina, y las actuaciones mixtas que esos equipos produjeron bajo su dirección.

“La gente del mundo puede tener su opinión y es válida, claramente, pero estoy convencido de que soy capaz de entrenar al equipo. Estoy muy emocionado de poder hacerlo”, dijo Mascherano, de 40 años, en español. “Puedo hacerlo. No tengo ninguna duda.

“A veces en el fútbol no tiene mucho sentido hablar de ‘experiencia’”, añadió. “Más allá de que llevo tres años como entrenador, entrenando a las categorías inferiores de la selección argentina, [donde] siempre he estado bajo presión… También me respalda una carrera como jugador de casi 20 años y todo lo que he vivido”.

Cuando se le preguntó cómo manejará la tarea de liderar a amigos y ex colegas como Messi, que es apenas tres años más joven que él, Mascherano señaló que ya lo ha hecho antes, incluso con algunos de los jóvenes talentos de Miami que formaban parte del grupo de jugadores de la selección argentina.

“No solo tengo una relación con Leo, tengo otros tres jugadores en esta plantilla con los que jugué durante mucho tiempo. Tengo una relación, una relación muy estrecha, con ellos, y no voy a negar eso”, dijo. “No voy a entrar al vestuario diciendo que tengo amistad. En los Juegos Olímpicos [2024] me tocó entrenar a [Nicolás] Otamendi, que era amigo mío. Y no hay problema. Separas las cosas. Una cosa es el trabajo, otra cosa es la amistad.