Lamine Yamal y figuras del fútbol se solidarizan con Colombia tras el terremoto

El mundo del fútbol expresó su apoyo al pueblo colombiano luego del fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país y dejó una emergencia de gran magnitud.

La tragedia provocada por el terremoto que golpeó a Colombia generó reacciones de solidaridad dentro y fuera del país. Entre las figuras que enviaron mensajes de apoyo se encuentra Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona y de la selección española.

El futbolista español, quien recientemente estuvo de vacaciones en Colombia y visitó lugares como Cartagena y Medellín, expresó su solidaridad con los afectados por el desastre natural. Su mensaje cobró especial relevancia debido a su reciente vínculo con el país durante sus vacaciones.

Yamal no fue la única figura del fútbol que reaccionó ante la emergencia. Jugadores, dirigentes y personalidades relacionadas con el deporte también utilizaron sus plataformas para enviar mensajes de condolencias y fortaleza a las familias afectadas.

Entre ellos se encuentra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien expresó su pesar por la situación y recordó su reciente visita a Cali, una de las zonas afectadas por el terremoto.

Los mensajes provenientes de diferentes partes del mundo reflejan el impacto que tuvo la emergencia y el alcance que puede tener el deporte como vehículo de solidaridad en momentos de crisis.

Barcelona también anuncia ayuda

El FC Barcelona y su Fundación anunciaron una contribución inicial de 100 mil euros, equivalentes a aproximadamente 362 millones de pesos colombianos, destinada a apoyar a las personas afectadas por el terremoto y contribuir a la atención de la emergencia sanitaria.

La ayuda se suma a las muestras de solidaridad que han surgido desde distintos sectores y países, mientras Colombia enfrenta las consecuencias del fuerte movimiento telúrico.