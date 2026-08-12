Trump prepara una nueva ofensiva migratoria con redadas en lugares de trabajo

La administración estadounidense busca intensificar los operativos contra migrantes indocumentados en centros laborales.

La administración del presidente Donald Trump planea intensificar los operativos de control migratorio en lugares de trabajo de Estados Unidos, como parte de su estrategia para aumentar los arrestos de inmigrantes indocumentados.

El Gobierno estadounidense contempla ampliar las redadas y otras acciones de control en centros laborales, en un momento en que la política migratoria continúa siendo uno de los principales temas de la agenda de la administración Trump.

Los operativos estarían dirigidos principalmente contra trabajadores que se encuentran en Estados Unidos sin autorización migratoria. Las acciones también pueden incluir inspecciones relacionadas con la contratación de empleados y la documentación laboral.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya cuenta con mecanismos para realizar investigaciones en lugares de trabajo y verificar el cumplimiento de las normas migratorias. La agencia señala que estas investigaciones pueden incluir auditorías de formularios I-9, utilizados por los empleadores para comprobar la identidad y autorización de sus trabajadores.

El posible aumento de las redadas ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, especialmente por el impacto que estos operativos pueden tener en familias y comunidades donde existe una alta presencia de trabajadores migrantes.

Organizaciones de apoyo han recomendado a los inmigrantes conocer sus derechos y contar con asesoría legal ante posibles encuentros con agentes migratorios.