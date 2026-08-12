Tras el terremoto en Colombia: así puedes compartir tu ubicación desde iPhone y Android

Después del fuerte sismo que sacudió a Colombia, conocer las herramientas para compartir la ubicación en tiempo real puede facilitar la comunicación con familiares y amigos durante una emergencia.

El terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia volvió a poner en primer plano la importancia de contar con herramientas que permitan mantener el contacto y conocer la ubicación de familiares y amigos durante una emergencia.

En situaciones como terremotos, inundaciones u otros desastres naturales, los teléfonos celulares pueden convertirse en una herramienta clave para informar a seres queridos que una persona se encuentra a salvo o facilitar su localización.

Tanto los dispositivos iPhone como los teléfonos Android cuentan con opciones para compartir la ubicación en tiempo real.

¿Cómo compartir la ubicación desde un iPhone?

Los usuarios de iPhone pueden utilizar la aplicación Buscar, una herramienta integrada en los dispositivos de Apple.

Para compartir la ubicación se debe:

Abrir la aplicación Buscar . Seleccionar la opción Personas . Pulsar el botón para agregar una persona. Seleccionar el contacto con quien se desea compartir la ubicación. Elegir durante cuánto tiempo se quiere mantener activa la ubicación compartida.

También es posible detener el uso compartido en cualquier momento desde la misma aplicación.

Apple señala que es necesario tener activada la función de localización para que otras personas puedan visualizar la ubicación del dispositivo.

¿Y un teléfono Android?

En Android, una de las alternativas disponibles es Google Maps, que permite compartir la ubicación en tiempo real con contactos seleccionados.

Para hacerlo:

Abrir Google Maps . Pulsar la fotografía de perfil o inicial de la cuenta. Seleccionar Compartir ubicación . Elegir compartir con alguien más . Seleccionar el contacto y establecer durante cuánto tiempo se compartirá la ubicación. Pulsar Compartir .

También existe la posibilidad de generar un enlace para enviarlo mediante un mensaje de texto u otra aplicación de mensajería. Google indica que este enlace puede utilizarse para compartir la ubicación durante un máximo de 24 horas.

Compartir la ubicación no sustituye las llamadas a los servicios de emergencia, pero puede ser una herramienta adicional para mantener informados a familiares y amigos cuando las circunstancias dificultan la comunicación.