Sarampión alcanza cifra récord en las Américas y la OPS pide reforzar la vacunación

La región registra en 2026 el mayor número de casos de sarampión en más de dos décadas, mientras las autoridades sanitarias llaman a fortalecer la inmunización y la vigilancia.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica ante el incremento de casos de sarampión en las Américas, donde 2026 ya se posiciona como el año con mayor incidencia de esta enfermedad desde 2004.

Hasta la semana epidemiológica 28, que finalizó el 18 de julio, se habían confirmado 47,459 casos de sarampión en 16 países y un territorio, además de 44 fallecimientos en tres países. La cifra representa más de tres veces los casos registrados durante todo 2025.

Panamá mantiene vigilancia ante casos importados

El repunte regional también ha llevado a Panamá a fortalecer sus medidas de prevención. El Ministerio de Salud confirmó durante 2026 casos importados de sarampión y activó protocolos de vigilancia, seguimiento de contactos y vacunación para evitar la propagación de la enfermedad.

Como parte de estas acciones, el Minsa informó que había aplicado más de 150 mil dosis de vacunas contra el sarampión a nivel nacional y posteriormente recibió otras 150 mil dosis para reforzar la inmunización en las distintas regiones de salud.

Las autoridades sanitarias han reiterado que la vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños.

La OPS insiste en que los países deben mantener una alta cobertura de vacunación y fortalecer la detección temprana de casos para contener la transmisión y evitar que los brotes continúen extendiéndose por la región.

Guatemala encabeza la lista regional con 30,371 casos confirmados y 26 defunciones, seguida de México, con 12,255 casos y 17 fallecimientos. Estados Unidos, Perú y Canadá también figuran entre los países con mayor número de contagios.

En conjunto, Guatemala, México, Estados Unidos y Perú concentran aproximadamente el 95 % de los casos confirmados en la región.