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José Caballero aprovecha la ausencia de Anthony Volpe en los Yankees

Published

21 horas atrás

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Con la ausencia de Anthony Volpe, José Caballero ha recibido en este inicio de temporada una oportunidad única para ganarse la confianza de Aaron Boone. Y Caballero está comenzado a responder.

El infield panameño conectó dos hits importantes el pasado sábado, algo que según él, le permite ganar confianza tras un comienzo flojo con el bate.

En estas primeras semanas de Grandes Ligas, Caballero ha conectado 7 hits en 48 turnos al bate, ha impulsado 4 carreras y anotado 3.

Los Yankees creen que el panameño será más productivo jugando en diferentes posiciones, como utility, lo que le brindará a Volpe la oportunidad de recuperarse tras una temporada 2025 en la que bateó .212/.272/.391 (83 OPS+) con 19 jonrones, 72 carreras impulsadas y 18 bases robadas en 153 juegos.

Volpe dijo que cree que el descanso podría ser una ventaja, ya que le permitió analizar su swing e identificar fallas en la trayectoria del bate que podrían conducir a una mayor producción en los próximos meses.

«Eso fue fundamental, tener una página en blanco y analizar las cosas», dijo Volpe. “Encontramos algunos fallos. En lo que hemos trabajado… creo que puedo hacer ajustes.”

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