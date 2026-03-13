DEPORTES NACIONALES
Joven karateca panameño Felipe Sepe se corona campeón nacional 2026 con solo 14 años
El karate panameño celebra un nuevo talento. El joven atleta Felipe Sepe se proclamó Campeón Nacional de Panamá 2026 el pasado 28 de febrero, logrando el título en su debut dentro de la categoría Cadete (-57 kg), destinada a competidores de 14 y 15 años.
Con apenas 14 años, Sepe fue el competidor más joven de su categoría y tuvo que enfrentarse a rivales de mayor edad, algunos incluso cerca de cumplir 16 años. A pesar de la diferencia, el karateca logró abrirse camino hasta lo más alto del podio, demostrando disciplina, preparación y determinación en cada combate.
Durante el campeonato, el jove atleta avanzó con una sólida actuación, ganando sus enfrentamientos con marcadores de 7-5, 4-2, 4-0 y 2-1, resultados que le aseguraron la medalla de oro en la competencia.
Ahora compite a nivel regional
Tras su triunfo nacional, Felipe Sepe ya se encuentra representando a Panamá en el Campeonato Centroamericano de Karate CCONDEKA, que se desarrolla en Nicaragua.
El joven karateca afronta este nuevo reto internacional con una mentalidad fuerte y motivado por su reciente logro, buscando continuar su crecimiento deportivo y dejar en alto el nombre de Panamá en la región.
