Joven karateca panameño Felipe Sepe se corona campeón nacional 2026 con solo 14 años

Inauguran el estadio Roberto Mariano Bula de Colón

Publican la convocatoria de la Selección Sub-17 Femenina

Presentan antorchan de los Juegos Suramericanos de la Juventud

Panamá pierde contra Colombia y queda eliminado del Clásico Mundial

3 horas atrás

El karate panameño celebra un nuevo talento. El joven atleta Felipe Sepe se proclamó Campeón Nacional de Panamá 2026 el pasado 28 de febrero, logrando el título en su debut dentro de la categoría Cadete (-57 kg), destinada a competidores de 14 y 15 años.

Con apenas 14 años, Sepe fue el competidor más joven de su categoría y tuvo que enfrentarse a rivales de mayor edad, algunos incluso cerca de cumplir 16 años. A pesar de la diferencia, el karateca logró abrirse camino hasta lo más alto del podio, demostrando disciplina, preparación y determinación en cada combate.

Durante el campeonato, el jove atleta avanzó con una sólida actuación, ganando sus enfrentamientos con marcadores de 7-5, 4-2, 4-0 y 2-1, resultados que le aseguraron la medalla de oro en la competencia.

Ahora compite a nivel regional

Tras su triunfo nacional, Felipe Sepe ya se encuentra representando a Panamá en el Campeonato Centroamericano de Karate CCONDEKA, que se desarrolla en Nicaragua.

El joven karateca afronta este nuevo reto internacional con una mentalidad fuerte y motivado por su reciente logro, buscando continuar su crecimiento deportivo y dejar en alto el nombre de Panamá en la región.

DEPORTES NACIONALES27 mins atrás

Inauguran el estadio Roberto Mariano Bula de Colón

Luego de casi nueve años de abandono, el presidente de la República, José Raúl Mulino, cumplió su compromiso con el...
TECNOLOGÍA2 horas atrás

Google Maps ahora responde consultas complejas con IA

Google presentó oficialmente Ask Maps, una nueva herramienta conversacional que responde preguntas complejas que un mapa nunca podría responder. Es...
ENTRETENIMIENTO2 horas atrás

¿Cuánto vale realmente un Óscar? La respuesta podría sorprenderte

Cada año, el mundo del cine se centra en los Premios Óscar, una gala que honra las obras y talentos...
DEPORTES NACIONALES3 horas atrás

Joven karateca panameño Felipe Sepe se corona campeón nacional 2026 con solo 14 años

El karate panameño celebra un nuevo talento. El joven atleta Felipe Sepe se proclamó Campeón Nacional de Panamá 2026 el...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Díaz-Canel admite negociación con funcionarios de Estados Unidos

Miguel Díaz-Canel hizo hoy el anuncio histórico que el régimen cubano «ha sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!