Connect with us

DEPORTES NACIONALES

Publican la convocatoria de la Selección Sub-17 Femenina

DEPORTES NACIONALES

Presentan antorchan de los Juegos Suramericanos de la Juventud

DEPORTES NACIONALES

Panamá pierde contra Colombia y queda eliminado del Clásico Mundial

DEPORTES NACIONALES

Panamá sigue con vida en el Clásico Mundial de Béisbol

DEPORTES NACIONALES

Panamá cayó ante Cuba en su estreno en el Clásico Mundial

DEPORTES NACIONALES

Publican la convocatoria de la Selección Sub-17 Femenina

Published

12 horas atrás

on

El entrenador de la Selección Sub-17 Femenina, Gerard Aubí, entregó la convocatoria de jugadoras que representarán a Panamá en la Ronda Final de la Clasificatoria Sub-17 de Concacaf, la cual clasificará a la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA Marruecos 2026.

Mientras que algunas de las 21 convocadas ya están dando sus primeros pasos en la Liga de Fútbol Femenino (LFF), otras tantas se desempeñan en el Torneo Infanto Juvenil Sub-16 que se desarrolla bajo la administración del Departamento de Fútbol Aficionado de la FPF.

Con relación a las jugadoras que participaron en la Primera Ronda de la Clasificatoria que se jugó en Bermudas, son tres las que se han ganado su lugar sin haber participado de aquella fase: Andrielys Crique, Chanday Mapp y Maryfer De Gracia.

ENTRENAMIENTOS

Panamá retomará entrenamientos de miércoles a sábado de esta semana, para viajar el próximo domingo rumbo a Costa Rica.

Miércoles 11 – 1:30 a 4pm – COS

Jueves 12 – 1:30 a 4pm – COS

Viernes 13 – 1:30 a 3:30pm – COS

Sábado 14 – 8 a 10am – COS

CALENDARIO DE PARTIDOS (horarios panameños)

17 de marzo – 11:06am – Costa Rica vs Panamá

19 de marzo – 1:30pm – Panamá vs México

22 de marzo – 4pm – Panamá vs Jamaica

Todos los partidos del Grupo C, en donde se encuentra Panamá, se jugarán en el CAR de la Federación Costarricense de Fútbol ubicado en Alajuela, Costa Rica.

El reglamento de esta competencia indica que los primeros de cada grupo, y el mejor segundo, clasificarán a la próxima Copa Mundial de la FIFA de la categoría.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

Sin categoría8 horas atrás

MoonFest – Mundial Cultural 2026 reunirá culturas del mundo en Panamá y Colón

Panamá será nuevamente escenario de un gran encuentro cultural con la segunda edición del MoonFest – Mundial Cultural 2026, un festival...
NOTICIAS NACIONALES10 horas atrás

Ministerio de Ambiente lamenta fallecimiento de mona araña por tuberculosis

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) lamentó la pérdida de una ejemplar de mono araña (Ateles fusciceps) y ordenó una investigación...
DEPORTES INTERNACIONALES11 horas atrás

Irán decide no participar en el Mundial de fútbol

El ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, informçó hoy que la selección persa de fútbol no participará en el Mundial...
DEPORTES NACIONALES12 horas atrás

Publican la convocatoria de la Selección Sub-17 Femenina

El entrenador de la Selección Sub-17 Femenina, Gerard Aubí, entregó la convocatoria de jugadoras que representarán a Panamá en la...
AJÍ12 horas atrás

Espiral de papel de arroz con bacon y Arroz frito de vegetales

﻿ ¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas. Comentarios
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!