Publican la convocatoria de la Selección Sub-17 Femenina

El entrenador de la Selección Sub-17 Femenina, Gerard Aubí, entregó la convocatoria de jugadoras que representarán a Panamá en la Ronda Final de la Clasificatoria Sub-17 de Concacaf, la cual clasificará a la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA Marruecos 2026.

Mientras que algunas de las 21 convocadas ya están dando sus primeros pasos en la Liga de Fútbol Femenino (LFF), otras tantas se desempeñan en el Torneo Infanto Juvenil Sub-16 que se desarrolla bajo la administración del Departamento de Fútbol Aficionado de la FPF.

Con relación a las jugadoras que participaron en la Primera Ronda de la Clasificatoria que se jugó en Bermudas, son tres las que se han ganado su lugar sin haber participado de aquella fase: Andrielys Crique, Chanday Mapp y Maryfer De Gracia.

ENTRENAMIENTOS

Panamá retomará entrenamientos de miércoles a sábado de esta semana, para viajar el próximo domingo rumbo a Costa Rica.

Miércoles 11 – 1:30 a 4pm – COS

Jueves 12 – 1:30 a 4pm – COS

Viernes 13 – 1:30 a 3:30pm – COS

Sábado 14 – 8 a 10am – COS

CALENDARIO DE PARTIDOS (horarios panameños)

17 de marzo – 11:06am – Costa Rica vs Panamá

19 de marzo – 1:30pm – Panamá vs México

22 de marzo – 4pm – Panamá vs Jamaica

Todos los partidos del Grupo C, en donde se encuentra Panamá, se jugarán en el CAR de la Federación Costarricense de Fútbol ubicado en Alajuela, Costa Rica.

El reglamento de esta competencia indica que los primeros de cada grupo, y el mejor segundo, clasificarán a la próxima Copa Mundial de la FIFA de la categoría.