Kim Kardashian crea polémica por su foto de la licencia de conducir

La modelo y socialité Kim Kardashian acabó siendo viral en redes sociales por su particular forma de poder tomar la foto para su licencia de conducir, al llevar a su equipo de belleza, fotografía e iluminación para dicha fotografía.

Específicamente, el momento se compartió en medio de su programa “Keeping Up with the Kardashians”, donde la también empresaria mostró en televisión cómo hizo todo el procedimiento para lograr su licencia en un recinto que reservó para que solo ella y su personal estuvieran presentes.

“Esta es la foto más importante que te tomarán en tu vida”, aseguró Kardashian en el lugar, mientras estaba siendo arreglada por su maquillista”.

Asimismo, en los videos del capítulo se ve que también trajo a su estilista, que se encargó de que su peinado estuviera a la perfección en la toma de fotos. También, se ve a un equipo de iluminación que rodeó a la modelo durante las fotografías.

Por este suceso, no demoraron en lloverle críticas en redes sociales. Pero Kim en su defensa, argumentó que se trataba de una imagen “muy importante” ya que la acompañará durante cinco años, que es la vigencia del documento.

Kardashian gozó de privilegios que otros ciudadanos en aquel país no tienen al realizar el mismo trámite. Y es que pudo tener todo el departamento a su disposición para que las cámaras pudieran ingresar y eligió su fotografía para la licencia. Debido a esto, no han cesado los comentarios en su contra.