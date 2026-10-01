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La Chorrera inaugura primera fuente que genera agua potable a partir de la humedad del aire

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23 mins atrás

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El Centro Educativo Básico General de La Mitra cuenta desde ahora con una fuente capaz de producir agua potable a partir de la humedad del aire, la primera de este tipo instalada en la provincia de Panamá Oeste.

La iniciativa fue gestionada por el Municipio de La Chorrera, con el apoyo de Alternative Water Corp. y la colaboración del Ministerio de Educación. El equipo fue donado como parte de un proyecto social que busca acercar soluciones sostenibles de acceso al agua potable a comunidades del país.

La tecnología capta la humedad presente en el ambiente, la condensa y la somete a un proceso de purificación para producir agua apta para el consumo humano, sin depender de pozos, tuberías u otras fuentes tradicionales de abastecimiento.

Uno de sus principales componentes ambientales es su funcionamiento mediante energía solar, lo que permite operar el sistema sin conexión a la red eléctrica.

El alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, destacó que la instalación de la fuente es resultado de las gestiones realizadas por la administración municipal y del trabajo conjunto con la empresa privada y el Ministerio de Educación.

La donación permitirá reforzar el acceso al agua potable en el plantel y, al mismo tiempo, servirá como una herramienta educativa para que los estudiantes conozcan alternativas tecnológicas que aprovechan recursos disponibles en el entorno de manera sostenible.

Alexander Ermakov, gerente de Alternative Water Corp., explicó que el equipo fue concebido para funcionar de manera autónoma y con bajo impacto ambiental, especialmente en lugares donde el acceso al agua potable representa un desafío.

El gerente agregó que el sistema no utiliza filtros reemplazables y requiere únicamente mantenimiento y limpieza periódica. Indicó además que la calidad del agua producida ha sido certificada por el Ministerio de Salud de Panamá y por laboratorios acreditados internacionalmente.

Con la instalación en La Mitra, este se convierte en el segundo centro educativo del país en recibir una fuente de esta tecnología. La primera fue instalada en la Escuela Bijagual, en Metetí, Darién, mediante una donación realizada a través de la Fundación Pro Niños de Darién.

Alternative Water Corp. proyecta continuar llevando estos equipos a comunidades de difícil acceso, como parte de una iniciativa social orientada a ofrecer alternativas seguras, sostenibles y gratuitas para el abastecimiento de agua potable.

La instalación en La Mitra suma así una nueva experiencia en el uso de tecnología y energía renovable para atender una necesidad esencial, con un impacto directo en estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa.

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