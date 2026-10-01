Google presenta Gemini 4 Argón: su nuevo modelo de IA para razonamiento profundo

Google anunció el lanzamiento de Gemini 4 Argón, su más reciente modelo de inteligencia artificial de frontera diseñado para resolver problemas complejos de largo alcance en ingeniería de software, ciberseguridad y sectores intensivos en conocimiento como el financiero y legal. Según destacó Koray Kavukcuoglu, vicepresidente sénior de Google DeepMind y arquitecto jefe de IA, la nueva arquitectura transforma la manera de construir e investigar al permitir razonamientos continuos y profundos.

Aumento de ventana de salida y aplicaciones internas en Google

Para abordar proyectos de alta complejidad sin interrupciones, el modelo amplió su límite de tokens de salida a 1 millón de tokens. Dentro de la propia infraestructura de Google, Gemini 4 Argón ya impulsa diversos flujos de trabajo clave:

Computación cuántica: Ayudó a investigadores a optimizar recursos en subrutinas cuánticas, superando el rendimiento de referencia publicado en un 40 % en cuestión de minutos.

Ayudó a investigadores a optimizar recursos en subrutinas cuánticas, superando el rendimiento de referencia publicado en un en cuestión de minutos. Optimización de centros de datos: Agentes de Argón analizaron la telemetría global de la flota de centros de datos de Google y aplicaron optimizaciones autónomas que liberaron más de 300 TiB de memoria , proyectando un ahorro total de entre 500 TiB y 1 PiB.

Agentes de Argón analizaron la telemetría global de la flota de centros de datos de Google y aplicaron optimizaciones autónomas que liberaron más de , proyectando un ahorro total de entre 500 TiB y 1 PiB. Migración masiva de código a Rust: Llevó a cabo la reescritura de bibliotecas centrales y de más de 800.000 líneas de código del kernel Zircon (sistema operativo Fuchsia). Asimismo, optimizó la biblioteca decodificadora de video libgav1, logrando que ejecute 2,7 veces más rápido de forma segura en memoria.

Liderazgo en evaluaciones de programación y negocios

Gemini 4 Argón ha alcanzado los primeros puestos en múltiples marcos de evaluación del sector:

Ingeniería de software: Estableció un nuevo récord en DeepSWE v1.1 con un 77,9 % de efectividad en resolución de tareas complejas de programación.

Estableció un nuevo récord en de efectividad en resolución de tareas complejas de programación. Impacto económico y empresarial: Ocupa el primer lugar en el índice Vals (medición de impacto económico en finanzas, derecho, impuestos y programación) y en AutomationBench de Zapier con un 51,3 % .

Ocupa el primer lugar en el (medición de impacto económico en finanzas, derecho, impuestos y programación) y en . Comprensión multimodal: Registró una puntuación de 91,7 % en LVBench para el análisis y comprensión de vídeos de larga duración.

Ciberseguridad defensiva y descubrimiento de vulnerabilidades

Entrenado específicamente para fortalecer la ciberdefensa, el modelo es capaz de detectar, validar y corregir fallas de software de manera autónoma. Alcanzó la puntuación máxima del 68 % en CWE-bench v1. Además, en alianza con la firma Wiz a través de la iniciativa Scan for Good, Argón descubrió una vulnerabilidad crítica no detectada anteriormente que exponía datos personales en un software sanitario utilizado por hospitales a nivel mundial.

Medidas de seguridad, tarifas y disponibilidad

Para garantizar un despliegue seguro, Google implementó protecciones reforzadas contra ataques de inyección directa e indirecta de instrucciones, monitoreo de la cadena de pensamiento para prevenir desalineaciones y sistemas de mitigación para riesgos CBRN (químicos, biológicos, radiológicos y nucleares).

El modelo debutó inicialmente entre expertos del programa de pruebas Fairwind. Su disponibilidad general se ampliará próximamente para clientes de la API de pago y suscriptores de Google AI Ultra. En su fase introductoria, tendrá un costo de $2 USD por millón de tokens de entrada (con 95 % de descuento para caché) y $10 USD por millón de tokens de salida, pasando posteriormente a $4 USD de entrada y $20 USD de salida.

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