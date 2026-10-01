Connect with us

TECNOLOGÍA

Google presenta Gemini 4 Argón: su nuevo modelo de IA para razonamiento profundo

TECNOLOGÍA

OpenAI presentó sus nuevos Dots diseñados para encargarse de todo

TECNOLOGÍA

Microsoft presenta el nuevo Copilot impulsado por Home, Code y Autopilot

TECNOLOGÍA

NVIDIA anuncia el estreno de 'Control Resonant' en GeForce NOW

TECNOLOGÍA

Meta presenta sus nueves lentes de realidad virtual de 100 gramos

TECNOLOGÍA

Google presenta Gemini 4 Argón: su nuevo modelo de IA para razonamiento profundo

Published

5 horas atrás

on

Google anunció el lanzamiento de Gemini 4 Argón, su más reciente modelo de inteligencia artificial de frontera diseñado para resolver problemas complejos de largo alcance en ingeniería de software, ciberseguridad y sectores intensivos en conocimiento como el financiero y legal. Según destacó Koray Kavukcuoglu, vicepresidente sénior de Google DeepMind y arquitecto jefe de IA, la nueva arquitectura transforma la manera de construir e investigar al permitir razonamientos continuos y profundos.

Aumento de ventana de salida y aplicaciones internas en Google

Para abordar proyectos de alta complejidad sin interrupciones, el modelo amplió su límite de tokens de salida a 1 millón de tokens. Dentro de la propia infraestructura de Google, Gemini 4 Argón ya impulsa diversos flujos de trabajo clave:

  • Computación cuántica: Ayudó a investigadores a optimizar recursos en subrutinas cuánticas, superando el rendimiento de referencia publicado en un 40 % en cuestión de minutos.
  • Optimización de centros de datos: Agentes de Argón analizaron la telemetría global de la flota de centros de datos de Google y aplicaron optimizaciones autónomas que liberaron más de 300 TiB de memoria, proyectando un ahorro total de entre 500 TiB y 1 PiB.
  • Migración masiva de código a Rust: Llevó a cabo la reescritura de bibliotecas centrales y de más de 800.000 líneas de código del kernel Zircon (sistema operativo Fuchsia). Asimismo, optimizó la biblioteca decodificadora de video libgav1, logrando que ejecute 2,7 veces más rápido de forma segura en memoria.

Liderazgo en evaluaciones de programación y negocios

Gemini 4 Argón ha alcanzado los primeros puestos en múltiples marcos de evaluación del sector:

  • Ingeniería de software: Estableció un nuevo récord en DeepSWE v1.1 con un 77,9 % de efectividad en resolución de tareas complejas de programación.
  • Impacto económico y empresarial: Ocupa el primer lugar en el índice Vals (medición de impacto económico en finanzas, derecho, impuestos y programación) y en AutomationBench de Zapier con un 51,3 %.
  • Comprensión multimodal: Registró una puntuación de 91,7 % en LVBench para el análisis y comprensión de vídeos de larga duración.

Ciberseguridad defensiva y descubrimiento de vulnerabilidades

Entrenado específicamente para fortalecer la ciberdefensa, el modelo es capaz de detectar, validar y corregir fallas de software de manera autónoma. Alcanzó la puntuación máxima del 68 % en CWE-bench v1. Además, en alianza con la firma Wiz a través de la iniciativa Scan for Good, Argón descubrió una vulnerabilidad crítica no detectada anteriormente que exponía datos personales en un software sanitario utilizado por hospitales a nivel mundial.

Medidas de seguridad, tarifas y disponibilidad

Para garantizar un despliegue seguro, Google implementó protecciones reforzadas contra ataques de inyección directa e indirecta de instrucciones, monitoreo de la cadena de pensamiento para prevenir desalineaciones y sistemas de mitigación para riesgos CBRN (químicos, biológicos, radiológicos y nucleares).

El modelo debutó inicialmente entre expertos del programa de pruebas Fairwind. Su disponibilidad general se ampliará próximamente para clientes de la API de pago y suscriptores de Google AI Ultra. En su fase introductoria, tendrá un costo de $2 USD por millón de tokens de entrada (con 95 % de descuento para caché) y $10 USD por millón de tokens de salida, pasando posteriormente a $4 USD de entrada y $20 USD de salida.

🤖 ¿Te gustaría que preparemos un carrusel de Instagram de 3 diapositivas destacando los avances técnicos y las cifras más importantes de Gemini 4 Argón?

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES23 mins atrás

La Chorrera inaugura primera fuente que genera agua potable a partir de la humedad del aire

El Centro Educativo Básico General de La Mitra cuenta desde ahora con una fuente capaz de producir agua potable a...
NOTICIAS NACIONALES37 mins atrás

Niño Edward Ramos requiere el apoyo para realizarse una segunda operación de corazón

Se hace un llamado para recaudar fondos para que el niño Edward Ramos pueda someterse a una urgente intervención quirúrgica...
NOTICIAS NACIONALES42 mins atrás

Localizan los cuerpos de dos personas desaparecidas en Macho de Monte

Un trágico incidente ocurrió en Chiriquí, donde autoridades de protección civil encontraron los cuerpos sin vida de dos personas que participaban...
NOTICIAS NACIONALES45 mins atrás

Llevarán vacunas y antídotos contra venenos a lugares de difícil acceso

El Ministerio de Salud está utilizando vehículos aéreos no tripulados para repartir insumos médicos de emergencia a comunidades indígenas aisladas que...
DEPORTES NACIONALES49 mins atrás

La Selección Mayor de Panamá quedó fuera de la final de la Copa Kirin 2026

La Roja igualó 1-1 ante Nueva Zelanda durante los 90 minutos, pero cayó 5-3 en la tanda de penales en...
NOTICIAS NACIONALES1 hora atrás

Emiten aviso de prevención por lluvias para las próximas horas

El Instituto de Hidrología y Meteorología de Panamá ha emitido una alerta por precipitaciones intensas y tormentas que afectará al país debido...
ENTRETENIMIENTO3 horas atrás

Muere a los 100 años Peppino Mazzullo, la voz de Topo Gigio

Peppino Mazzullo, el actor italiano que durante años fue la voz del querido Topo Gigio, falleció a la edad de...
NOTICIAS INTERNACIONALES4 horas atrás

Tensión entre Argentina y Gran Bretaña por explotación de hidrocarburos en Malvinas

La escalada diplomática entre Argentina y Gran Bretaña se intensificó luego de que el gobierno de Javier Milei defendiera el...
TECNOLOGÍA5 horas atrás

Google presenta Gemini 4 Argón: su nuevo modelo de IA para razonamiento profundo

Google anunció el lanzamiento de Gemini 4 Argón, su más reciente modelo de inteligencia artificial de frontera diseñado para resolver...
AJÍ6 horas atrás

Pollo a la miel y jengibre con arroz de limón

  ¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!