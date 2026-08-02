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Metro de Panamá investiga posible ataque cibernético a su infraestructura tecnológica

Published

15 horas atrás

on

El Metro de Panamá informó que se encuentra investigando un incidente de ciberseguridad detectado recientemente en parte de su infraestructura tecnológica, luego de identificar un posible acceso no autorizado a sus sistemas informáticos.

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que, tras detectar la situación, activó de inmediato sus protocolos de respuesta para contener el incidente y minimizar cualquier posible afectación. Además, indicó que especialistas en seguridad informática trabajan junto con las autoridades competentes para determinar el origen del ataque, su alcance y las posibles consecuencias.

El Metro destacó que, como medida preventiva, se reforzaron los controles de seguridad y se mantienen labores de monitoreo constante para proteger la infraestructura tecnológica y la información institucional mientras avanzan las investigaciones.

La administración aclaró que, hasta el momento, la operación del sistema de transporte no se ha visto afectada, por lo que las líneas 1, 2 y 3 continúan prestando servicio con normalidad y los usuarios pueden utilizar el sistema sin interrupciones.

Asimismo, la institución señaló que no se ha confirmado si hubo acceso o filtración de datos sensibles, por lo que las investigaciones continúan para establecer con precisión el impacto del incidente. Una vez se obtengan resultados concluyentes, se informará a la ciudadanía a través de los canales oficiales.

Este hecho pone de relieve la importancia de fortalecer las medidas de ciberseguridad en las instituciones públicas, especialmente en aquellas que administran servicios esenciales para miles de personas diariamente.

El Metro de Panamá reiteró su compromiso con la seguridad de sus sistemas, la protección de la información institucional y la continuidad del servicio, asegurando que mantendrá informada a la población sobre cualquier actualización relacionada con la investigación.

 

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